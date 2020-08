AUTORSKI TEKST DRAGIŠE KOVAČEVIĆA ZA KURIR: Junajted grupa želi da gospodari medijskom scenom u Srbiji!

U poslednjih nekoliko godina objavio sam više desetina tekstova u kojima sam ukazivao na grubo kršenje zakona od strane Junajted grupe, koja je, pored ostalih, vlasnik kablovskog operatora SBB i više kablovskih kanala koji (re)emituju svoje programe u mreži SBB.

Čitav svoj radni vek proveo sam u medijima, bio sam i član radne grupe NKEU za poglavlje 10, pa sam imao uvid i u poslovanje najmoćnijeg kablovskog operatora u Srbiji i uveren sam da će vašim čitaocima i onima koji se informišu preko medija koji su u vlasništvu Junajted grupe biti zanimljivo moje viđenje ovog problema.

Privilegovani

Da bi čitaoci do kraja razumeli ovu poprilično zamršenu rabotu godinama privilegovanog i najmoćnijeg domaćeg operatora, potrebno je da znaju da su televizije u vlasništvu Junajted grupe (N1, Nova S, Sport klub...) prekogranični kanali, koji su fiktivno registrovani u Luksemburgu, gde ne emituju svoje programe, već to čine iz studija u Beogradu, ali REM to toleriše i omogućava im da se enormno bogate i da grubo krše srpske zakone.

Pre nešto više od godinu dana izjavio sam u novinama da će N1 vrlo brzo da traži podršku na ulici od građana i opozicije, i da će se žaliti međunarodnim institucijama, jer će biti navodno ugrožen i onemogućen da objektivno izveštava javnost.

Takođe sam rekao da je N1, zapravo, stvoren da bi branio imperiju ove grupacije tvrdeći da država guši slobodne medije i da ima za cilj da što manje građana u Srbiji može da prati ovaj kablovski kanal. U međuvremenu su dobili i pojačanje, televiziju Nova S i više portala koji imaju isti zadatak: po svaku cenu svako spominjanje poslovanja ove kompanije prikazati kao napad na slobodu govora i nameru države da se zapuše usta onima koji misle drugačije... nikako ne dozvoliti da se N1, Nova S i svi kanali Sport kluba prikažu kao piratski kanali. One koji spomenu da su oni bez dozvole REM, da nikome ništa ne plaćaju u Srbiji, da emituju srpske reklame na crno, da nisu poreski obveznici, da nisu upisani u registar javnih glasila, da nemaju PIB, da ne plaćaju nadoknade SOKOJ i OFPS treba žigostati kao retrogradne, zlonamerne i one koji Srbiju vraćaju u devedesete i da je N1 žrtva političke kampanje. Zaista deluje licemerno i bezobrazno konstatacija Junajted grupe, koja od države traži da ima iste uslove kao Telekom, iako godinama ima monopolski položaj i neprikosnoveni je gospodar medijske scene u Srbiji.

Protivzakonit rad

Punih 14 godina na kanalima Sport kluba svakodnevno se emituje više stotina reklama domaćih kompanija (u proseku više od 10.000 sekundi svakodnevno na svakom kanalu) iako to Zakon o oglašavanju striktno zabranjuje. Te reklame se nigde ne evidentiraju, na njih se ne plaća porez, a marketinška agencija u vlasništvu Junajted grupe - CAS medija - bavi se prodajom reklamnog prostora i na drugim prekograničnim kanalima, bez obzira na to što je to protivzakonito. Prema podacima NINA medije, u prvih šest meseci prošle godine na sedam televizija sa nacionalnom frekvencijom emitovano je 425.245 oglasa, odnosno 2.363 oglasa dnevno. A zamislite koliko je reklama bilo od 2006. godine do danas na dvadesetak prekograničnih kanala na kojima oglasni prostor prodaje CAS medija. Reč je o stotinama miliona evra.

Ako nekada neko dobije zadatak da utvrdi koliko je reklama i po kojoj ceni emitovano na ovim televizijama, na koje račune je uplaćivan novac i da li je bilo plaćanja u kešu, trebaće mu dosta vremena.

Svi domaći kanali koji imaju dozvolu regulatora za to plaćaju nadoknadu i REM se tim novcem finansira, pa je nelogično da REM godinama zatvara oči i ne reaguje što kanali Junajted grupe krše sve domaće zakone.

Na osnovu Konvencije o prekograničnoj televiziji, čiji je potpisnik Srbija, u kablovskim mrežama mogu se reemitovati samo programi koji se emituju u stranim zemljama, a u Srbiji se reemituju (preuzimaju) bez prekrajanja i menjanja izvornog sadržaja (CNN, EURO SPORT, BBC...).

Nažalost, svedoci smo da se programi TV kanala u vlasništvu Junajted grupe (N1, Sport klub, Nova S...) ne emituju u Luksemburgu, već se emituju iz Beograda. To znači da oni nisu ni prekogranični ni domaći kanali, već fantomski, nad kojima REM nema nikakvih ingerencija. REM jedino može da kažnjava operatora (u ovom slučaju SBB) nad kojim vrši nadzor. Da bi vaši čitaoci, koji su u kablovskim mrežama SBB ili Telekom ili nekog trećeg, razumeli gde odlazi njihov novac koji plaćaju operatoru, objasniću kako u Srbiju iz inostranstva u njihove domove stiže signal tih televizija. Kablovski operatori (SBB, KDS TELEKOM, SAT TRAKT) u svojim ponudama, pored domaćih kanala, nude i strane (prekogranične) kanale. Te programe dužni su da REEMITUJU izvorno, bez prekrajanja i ubacivanja priloga ili reklama (Zakon o elektronskim medijima, član 4, stav 29, Zakon o oglašavanju, član 27, stav 4).

Operatori kupuju te programe u inostranstvu od vlasnika TV prava, a signal preuzimaju sa satelita (dobijaju frekvenciju ili posebnim prijemnicima, risiverima i modulima skidaju signal). Najveći broj operatora poštuje zakone i u svojim mrežama reemituje originalni signal sa reklamama na jeziku zemlje iz koje program primaju.

SBB brutalno krši zakon. On preuzima originalni program sa satelita, ali na svom serveru u Beogradu menja sadržaj i na mestima gde su originalne reklame ubacuje reklamne blokove na srpskom jeziku. Na primer: ako istovremeno na dva ekrana pratite program TLC na SBB i SAT TRAKT, uočićete da SAT TRAKT emituje originalne, a SBB reklame na srpskom jeziku.

Dokle će se tolerisati

Da ne bi bilo zabune, ja se ne zalažem da se ukinu N1, Nova S ili Sport klub. Naprotiv. Smatram da je dobro da građani Srbije mogu da gledaju ove programe koji nisu, kako se u narodu kaže, provladini, jer je Srbija demokratska zemlja.

Uvek sam se pitao zašto i dokad će to država (REM) tolerisati. Umesto da se bori da se zakoni poštuju, jer se regulator finansira od nadoknade koju naplaćuje od domaćih emitera, REM je srpske televizije doveo u ponižavajući položaj i glavni je krivac za ogromnu štetu koja se godinama, svakodnevno, nanosi budžetu, ali i za gašenje velikog broja lokalnih i regionalnih televizija. Jedno od rešenja je da se izmenom Zakona o elektronskim medijima operatori obavežu da svaku televiziju koja ima dozvolu REM uvrste u svoju mrežu i da im za to operatori plaćaju nadoknadu. Ako REM nije u stanju da emiterima obezbedi ulazak u kablovske mreže, onda se postavlja pitanje koja je njegova uloga i da li takva institucija treba da postoji.

