Srbija čeka na bezbednu i efikasnu vakcinu i nada se da će to biti do kraja godine. Pitanje je da li će to biti ruska, američka, kineska ili britanska vakcina.

Jedno je sigurno, građani nisu oduševljeni a kao razloge navode biološki rat, politiku i nepoznavanje tematike. Ipak, domaći stručnjaci nadaju se da će se sa imunizacijom započeti kako je planirano, krejam ove godine, no ipak tvrde da ne treba žuriti!

