KADA ĆEMO MOĆI DA SE VRATIMO NORMALNOM ŽIVOTU: Broj zaraženih koronom opada, koje MERE ĆE PRVE BITI UKINUTE

Građani se pitaju kada će konačno sve mere biti ukinute, tačnije kada će im se životi vratiti u normalnu i kada će živeti kao pre nego što je korona došla u Srbiju. Naši epidemiolozi konstantno napominju da je ključno držanje fizičke distance, kao i nošenje maski, pogotovu u zatvorenom prostoru. Međutim, polako su počeli i priče o merama koje bi mogle prve da budu ukinute.

Zabrana javnih okupljanja za više od 10 ljudi

Jedna od mera koja je poslednja bila ukinuta nakon proglašenja vandrednog stanja, ali ubrzo zatim i vraćena jeste svakako zabrana javnih okupljanja u zatvorenom i otvorenom prostoru za više od 10 ljudi. Organizovanje proslave male i velike mature u Srbiji prema rečima epidemiloga Predraga Kona, bile su odgovorne sa jedne strane za rast broja inficiranih u proteklom periodu, te se slavlje tada zaustavilo i stopiralo. Takođe, sve proslave, rođendani i svadbe nije moguće organizovati za sada. Jedino mesto gde ne važi ova zabrana jesu javna kupališta i bazeni, na kojima je jedino preporuka držanje distance ne manje od 1,5 metara, piše Blic.

Obavezno nošenje maski

Nošenje zaštitnih maski mera je koja je već duže vreme obavezna u Srbiji, pri čemu se podrazumeva da se bez nje ne može ući u bilo koji javni zatvoreni prostor, kao što su prodavnice, banke, pošte, državne institucija, ali i unutar kafića. Za sada još nema naznaka kada bi ova mera mogla da bude ukinuta, a ono o čemu se trenutno najviše spekuliše jeste obavezno nošenje maski za sve đake kada krenu u školu od 1. septembra.

Takođe, nošenje maski u javnog gradskom prevozu mera je koja se strogo mora poštovati ukoliko želite da se prevezete. U više navrata članovi Kriznog štaba su decidirano rekli da će mera nošenja maski biti poslednja koja će biti ukinuta!

Sportske utakmice bez publike

Za rast broja zaraženih korona virusom nakon ukidanja vandrednog stanja, mnogi krive i večiti derbi koji je odigran u junu između Partizana i Crvene zvezde, pri čemu je prisustvovalo više od 20.000 ljudi. Nakon teniskog turnira "Adria tura" svim ljubiteljima sporta ulazak na stadione je zabranjen.

Fudbalska sezona krenula je u Srbiji od 1. avgusta, međutim sve utakmice igraju se bez publike, a izvesno je da će se od jeseni sve utakmice sportova u zatvorenom, takođe igrati bez publike. Dr Predrag Kon je zbog stava "da bi i ubuduće trebalo igrati bez publike", čak postao "neprijatelj broj 1" navijača, ali i tviteraša.

Zabranjene posete bolnicama

Od marta meseca ove godine, mnoge bolnice u Srbiji pretvorene u takozvane kovid bolnice u kojima su se lečili oboleli od korona virusa, te se tako podrazumevalo da posete u tim mestima neće biti moguće. Takođe, u svim drugim bolnicama i porodilištima bilo kakve vrste posete obolelima ili porodiljama nisu moguće i dalje.

Bez kulturnih dešavanja

Među prvi merama koje su uvedene jeste zatvaranje pozorišta i bioskoša. Iako je tokom epidemije bilo nekih priredbi na otvorenom,a za vreme karantina i u onlajn izdanju, ipak za konačan odlazak u pozorište ili bioskop građani će još neko vreme ostati uskraćeni.

Prof. dr Branislav Tiodorović istakao je da je potrebno dopustiti da kultura i umetnost funkcionišu, ali svakako uz neophodne mere zaštite.

Rad kafića i restorana do 21.00 i 23.00

Radno vreme svih ugostiteljskih objekata ograničeno je do 21 sat u zatvorenom delu i do 23 sata u bašti, ukoliko je poseduju. Pored toga ukoliko neko odabere da sedi u zatvorenom delu kafića ili restorana obavezno je nošenje maski za stolom i van njega, sem tokom konzumacije pića. Međutim, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio da će uskoro i radno vreme kafića biti produženo do 1.00.

Dr Darija Kisić Tepavčević, zamenica direktorke Batuta rekla je jutros, odgovarajući na pitanje dokle ćemo nositi maske i dokle će važiti aktuelne mere, da je ono što ona govori veoma nepopularno.

- Dokle? Pa do daljeg! Ja sam svesna da je ono što ja govorim veoma nepopularno... Noćni klubovi su legla zaraze... - rekla je dr Kisić Tepavčević gostujući na TV Pink.

Ona je napomenula i da čim se malo opustimo brojke počinju da rastu.- Ja sam kao student i na specijalizaciji gledala fotografije iz 1918. godine, iz vremena španske groznice, gde ljudi na tribinama gledaju utakmicu i nose maske, još tada... - rekla je ona napominjući da je maska stara i dobro poznata mera.

