KRIZNI ŠTAB SUTRA DONOSI ODLUKU O POPUŠTANJU MERA! Evo šta bi moglo konačno da počne da radi do kraja meseca!

Naime sutra će se odlučivati o odlučiti o tome kada će tačno biti otvoreni bioskopi i pozorišta. To je potvrdio i epidemiolog dr Branislav Tiodorović, koji je i član Kriznog štaba, a koji se među privima i zalagao da kulturne ustanove moraju da počnu da funkcionišu čim pre.

Otvaranje bioskopa i pozorišta bilo bi prvo sledeće popuštanje mera, a prema dosadašnjim najavama, to bi trebalo da se desi do kraja ovog meseca. Tačan datum, ipak, trebalo bi da bude saopšten sutra, nakon sednice Kriznog štaba. O tome se govorilo i na pres konferenciji ovog vladinog tela u sredu.

- Ukoliko se ovakav silazni trend nastavi i narednih dana, vrlo skoro nas očekuje i popuštanje mera - rekla je dr Kisić Tepavčević na pres konferenciji misleći tom prilkom na bioskope i pozorišta.

Na to se nadovezao i dr Predrag Kon, epidemiolog i takođe član Kriznog štaba, koji je rekao da "iako je protiv brzog otvaranja i popušanja", neke stvari, kao što je kultura zaslužuju da budu prioritet. Popuštanje mera treba da se desi tek kada padnemo ispod 100. "To je moja tvrda preporuka", istakao je dr Kon.

- A i nigde ne može da počne ništa bez dezinfekcije i pripreme, pa će taman da se sve to poklopi neposredno pred polazak u škole - istakao je on.

Sudeći prema ovoj izjavi dr Kona datoj u sredu na pres konferenciji, to popuštanje bi dakle usledilo do kraja ovog meseca, s obzirom na to da je polazak u školu 1. septembra.

U sredu se inače o tome i raspravljalo na sastanku koji se održavao upravo kada i pres konferecnija Kriznog štaba. Vlada Srbije, u saradnji sa Institutom za javno zdravlje "Batut" i predstavnicima kulturnih radnika i institucija, predložila je mere zdravstvene zaštite i preporuke za organizovanje rada ustanova kulture koje će izneti Kriznom štabu za suzbijanje korona virusa na razmatranje, kako bi se u što kraćem periodu donela najbolja i najodgovornija odluka o načinima rada tih ustanova.

Brnabić je istakla da institucije kulture i kulturni poslenici trpe ozbiljne posledice tokom epidemije i da je od velike važnosti da one počnu sa radom, uz redovno i pažljivo poštovanje mera bezbednosti i praćenje epidemiološke situacije.

Kurir.rs/Blic

Foto Ana Paunković

Kurir