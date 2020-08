JANA LJUBIČIĆ (TELEKOM): Junajted grupa da prestane da politizuje svoje poslovanje u Srbiji

"Ovim putem pozivam kompaniju "United Group" da, umesto današnjih sramnih napada na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, prestane da politizuje svoje poslovanje u Srbiji i opredeli se za zdravo konkurentsko i etično poslovanje u našoj zemlji, izjavila je Jana Ljubičić, izvršni direktor za privatne korisnike Telekoma Srbije.

- Najpre da ih podsetim da se "ne spominju u javnosti različite informacije o neuspesima u poslovanju Telekoma", kako to oni tvrde, Marinika Tepić i Miroslav Aleksić u javnost plasiraju potpune laži. Oboje "posluju" po nalogu Dragana Đilasa, slučajno ili ne u javnosti poznatog i po bliskosti sa vlasnikom "United grupe".

Svo troje navedenih potiče iz političke grupacije koja se u istoriju naše zemlje upisala sa sistematskim urušavanjem državnih preduzeća i fabrika, koje su zatim kroz privatizacije prodavane u bescenje i uništavane. U ta vremena pola miliona zaposlenih u Srbiji ostalo je na ulici, preduzeća rasprodata i zatvorena, a razni privatni računi uvećani.

foto: Privatna Arhiva

Nemam ni sada šta su im namere današnjih besramnih kampanja protiv "Telekoma", a na koje se koliko vidim "United media" nadovezuje.

"Telekom" će na sve njih odgovoriti svakako još boljim rezultatima poslovanja i uslugama za svoje korisnike.

Ipak teško mi je da ne primetiti da "United grupa" u našoj zemlji, kao dobrom domaćinu svim stranim investitorima, nastupa u najmanju ruku nepristojno.

Ravnopravnost poslovanja, po viđenju "United Group", bila bi da predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne sme štititi interese državnih preduzeća, ne sme javno reći da im neko lažima urušava poslovanje i na drugoj strani mora omogućiti pojedinim stranim investitorima da što više zarade, pa bilo to i na uštrb sopstvene zemlje.

Ubeđena sam da "United grupa" odlično zna da je to u Srbiji bilo moguće jedino u vreme Dragana Đilasa i ostalih, ali i da "United grupa" zna da to nije značenje pojma ravnopravnost i da to tako ne funkcioniše ni u jednoj drugoj zemlji u kojoj posluju.

Zato ih još jednom pozivam na utakmicu kvalitetom usluga, a ne političkih kampanja - zaključila je Jana Ljubičić, izvršni direktor za privatne korisnike Telekoma Srbije.

