PRAVILA U ŠKOLAMA: Nema pevanja, zaraženi đaci će i u bolnici imati časove

Za sve školarce, ali i za nastavni kadar i roditelje, nova školska godina će zbog koronavirusa biti potpuno drugačija od prethodnih.

Školsko osoblje će sve vreme boravka u školi morati da nosi maske, a isto će biti preporučeno i đacima. Oni će sedeti sami u klupi. Na časovima muzičkog neće biti pevanja, a na fizičkom kolektivnog sporta. Nije dozvoljena razmena hrane i pribora u trpezariji, a distanca od jednog metra se mora poštovati i u redu ispred školskog toaleta. Za đake koji ne mogu da pohađaju nastavu duže od tri nedelje zbog bolesti nastava se organizuje kod kuće, odnosno u zdravstvenoj ustanovi u kojoj se leče.

Ovo su samo neka od pravila koja se nalaze u uputstvu za organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada u školskoj 2020/2021, koje je Ministarstvo prosvete uputilo osnovnim školama u Srbiji.

Dve grupe

U ovom uputstvu do detalja je objašnjeno kako đaci, učitelji i nastavnici treba da se ponašaju pre i tokom ulaska u školu, kao i tokom boravka na časovima. Jedno od osnovnih pravila je da broj dece u školi ni u jednom trenutku ne sme preći 50 odsto. Učenici od 1. do 4. razreda ići će sve vreme u školu, ali će se, ukoliko ima više od 15 đaka po odeljenju, deliti u dve grupe. Učenici od 5. do 8. razreda imaće kombinovanu nastavu - u školi i onlajn. Učenici 5. razreda pratiće nastavu na RTS 2 od 8.00 sati i imaće dnevno tri časa, dok će se nastava za učenike od 6. do 8. razreda emitovati na RTS 3, takođe, od 8.00 sati. Učenici od 1. do 7. razreda imaće dnevno do tri časa, a osmaci - četiri. Iako će učenici od 1. do 4. ići u školi, i za njih je spremljena onlajn nastava, i ona će se emitovati putem multimedijske internet platforme RTS planeta.

Kontrola nošenja maski

Mladen Šarčević, ministar prosvete, rekao je da je više od 50 odsto škola u Srbiji već završilo anketiranje putem kojeg su roditelji izabrali da li će im deca od 1. septembra ići u školu ili će nastavu pohađati onlajn, te da je manje od pet odsto izabralo učenje od kuće.

- TV nastava za septembar je gotovo nasnimljena, odnosno snimljeno je oko 75 odsto sadržaja, za sve nivoe. Snima se na osam jezika nacionalnih manjina i to je nešto što nije uradila nijedna država - rekao je Šarčević i dodao da će boravak u školi biti najbezbedniji deo dana za đake jer će se tu kontrolisati da li nose masku.

Kurir detaljno objavljuje koja su to nova pravila u školama koja će svi od 1. septembra morati da slede.

Nastava u školi Svako odeljenje mora da ima svoju učionicu. Učenici od 1. do 4. razreda - nastava se organizuje svakodnevno u školi. Ako je broj učenika veći od 15, dele se u dve grupe koje dolaze u dva definisana termina, na primer od 8.00 sati, i od 10.45. Pauza između grupa je 20 minuta i služi za čišćenje učionica. Učenici od 5. do 8. razreda - ako škola ima prostor i kadar, nastava se organizuje svakodnevno u školi. Podela na dve grupe ukoliko u odeljenju ima više od 15 đaka. Časovi takođe traju 30 minuta.

Kombinovani model U školama gde ne postoji mogućnost da se za sve od 5. do 8. razreda održi nastava u školi, ona će se odvijati po kombinovanom modelu. Učenici 5. i 6. razreda u toku nedelje ići će u školu ponedeljkom, sredom i petkom, a učenici 7. i 8. utorkom i četvrtkom. Naredne nedelje razredi se rotiraju. Kad đaci ne idu u školu, imaju onlajn nastavu na daljinu.

Nastava za bolesne Škola može da organizuje rad i s decom koja su na dužem kućnom ili bolničkom lečenju. Za one koji ne mogu da pohađaju nastavu duže od tri nedelje, nastava se organizuje kod kuće, odnosno u zdravstvenoj ustanovi u kojoj se leči. Neophodno je da roditelj o tome obavesti školu. Simptomi Ako se simptomi jave u školi, a radi se o učeniku, njemu se odmah stavlja maska, smešta se u praznu učionicu za izolaciju, i obaveštavaju se roditelji i nadležne ustanove. O učeniku, u sobi za izolaciju do dolaska roditelja, potrebno je da brine jedna osoba, koja mora da koristi masku i rukavice.

Nošenje maski Školsko osoblje sve vreme boravka u školi treba da nosi maske. Učenik masku treba da nosi pri ulasku u školu pa sve do dolaska do svoje klupe. Maska se obavezno koristi i prilikom odgovaranja i svakog razgovora, kao i prilikom bilo kojeg kretanja van klupe, prilikom odlaska na odmor ili u toalet. Preporuka je da učenici sve vreme boravka u školi nose masku, ali ona se može odložiti u periodu kad učenik sedi u klupi i sluša nastavu. Moguće je da se koristi bilo koja maska (hirurška, epidemiološka ili platnena), ali treba da pokriva nos i usta.

Ishrana učenika Za servisiranje obroka se preporučuje učionica. Ako se za ishranu koristi školska trpezarija, potrebno je voditi računa o bezbednosnim merama. Razmena hrane i pribora među učenicima nije dozvoljena. Deca za stolovima treba da sede na udaljenosti od jednog metra, a poželjno je i dva u svakom pravcu. Pre jela deca treba da operu ruke, a površine na kojima će se služiti hrana treba obrisati alkoholom. Škola može preporučiti roditeljima da njihova deca doručkuju, odnosno ručaju pre dolaska u školu, ili da ponesu užinu sa sobom.

DOMOVI NEMA POSETA Institut za javno zdravlje „Batut“ donelo je propise i za ponašanje u studentskim i učeničkim domovima. Osnovno pravilo je da svako ko ulazi u studentski dom mora imati zaštitnu masku. Mora se u svakom trenutku držati fizička distanca od najmanje metar i po. Iz upotrebe treba izbaciti posluživanje kečapa, senfa, soseva, ulja, slanika, šećera, čajeva i sličnog iz posuda za zajedničku upotrebu. U čitaonicama se nosi maska sve vreme, zabranjene su posete, prenoćišta i slavlja u sobama. U učeničkim domovima su slična pravila. Preporučuje se uvođenje što više obroka u formi lanč paketa za one s malim trpezarijama, kao i razmak između kreveta od dva metra. foto: Shutterstock

Kurir.rs, Ružica Kantar/ Foto: Shutterstock

Kurir