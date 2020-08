HAJKA PROTIV TELEKOMA SRBIJA: Mediji Junajted grupe rade u službi krupnog kapitala

Hajka protiv Telekoma Srbija koja se vodi u medijima u vlasništvu njegove konkurencije - Junajted grupe - direktno je u službi krupnog kapitala, kaže istraživački novinar Marko Matić.

- Mediji koji su u vlasništvu Junajted grupe, a koji se predstavljaju za perjanicu nezavisnog novinarstva, ne služe opštem dobru i javnom interesu i interesu građana Srbije, već isključivo slede interese svojih vlasnika. Oni direktno rade u službi krupnog kapitala - naveo je Matić za Pink.

Gde im je sedište

On navodi da je u to upletena politika, a kao izaslanik ove interesne grupacije najglasnija je Marinika Tepić, potpredsednica Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa.

- I njoj je lako da dođe ispred Telekoma, gde je sve otvoreno, na berzi, transparentno, da drži konferencije. Ali kada bismo ista pitanja mi hteli da postavimo Junajted grupi i SBB, morali bismo da odemo na Ostrvo Men (Isle of Man), koje se nalazi između Velike Britanije i Irske. To je ostrvo sa dvadesetak hiljada stanovnika i tamo Gordana i Dragan Šolak vode sedište kablovskog operatera. SBB se nalazi na ovom ostrvu. E sad, vidite kako se krije vlasništvo i kako se iznosi novac iz Srbije, za razliku od Telekoma, koji ima sedište i sve transparentno - kaže Matić.

On je istakao da se Telekom ponaša po tržišnim pravilima, a da je, kako kaže, zamena teza to što govore da SBB, kao firma u privatnom vlasništvu, ima pravo da ulaže u šta želi, a da Telekom to ne bi trebalo jer je u državnom vlasništvu.

Zamena teza

- To je zamena teza. Telekom je novac uložio u razvoj optičke mreže, koja je mreža budućnosti, uložio je u razvoj mobilne telefonije, uložio je u akviziciju manjih operatera da bi povećao broj korisnika na tržišnom učešću. Investirao je u sportske sadržaje, u snimanje serija da bi kasnije uvećao prihode. Investicije će se isplatiti najviše za pet godina. Građani Srbije danas imaju više od Telekoma nego što su imali - kaže Matić.

KUPOVINA KURIRA I TELEKOMOVI TROŠKOVI ČISTA VREMENSKA KOINCIDENCIJA Matić ocenjuje da su kupovina Kurira i 10 miliona evra Telekomovih troškova samo jedna vremenska koincidencija. - Te godine je Telekom investirao preko 500 miliona evra. Ako podelite s brojem nedelja koliko godina ima, 52 nedelje, dakle, na svakih sedam dana Telekom je izdvajao 10 miliona za nešto. U kojoj god nedelji da je vlasnik Kurira kupio Kurir dogodila bi se ta koincidencija. Marinika bi mogla da kaže te nedelje je Telekom izdvojio za neki posao. To nije nikakav dokaz, to su insinuacije i maliciozni pokušaji da se sruši kredibilitet Telekoma - kaže Matić.

