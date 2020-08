VRELA VAZDUŠNA MASA STIŽE SA SEVERA AFRIKE! Čeka nas red TROPSKIH NOĆI, red pljuskova sa grmljavinom!

Jako topla subota sa temperaturom i do 33 stepena je za nama, a slično će biti i sutra kažu meteorolozi. Pretežno sunčano i i dalje veoma toplo biće i sutra, kada će maksimalna temperatura iznositi 32 stepena. Prema rečima meteorologa Đorđa Đurića posle podne će u nedelju severu i zapadu Vojvodine doći do povećanja oblačnosti.

- U toku večeri i noći u severnim i zapadnim predelima Srbije i u Beogradu biće lokalnih pljuskova sa grmljavinom i to će biti posledica premeštanja već hladnog fronta, u sklopu snažnog ciklona koji je stigao do severa Skandinavije, a koji je prethodnih dana do Britanskih ostrva i Irske stigao kao bivši uragan i doneo velike nevolje Irskoj i jugozapadu Engleske - navodi Đurić.

U ponedeljak će se ova oblačna zona sa pljuskovima i grmljavinom od jutra premeštati od severnih preko centralnih predela Srbije, pa će ujutro i pre podne pljuskova sa grmljavinom biti u severnoj polovini, a posle podne u južnoj polovini Srbije.

Temperatura će biti za dva do tri stepena niža nego za vikend, ali će, kako napominje meteorolog, biti sparno.

- U ponedeljak uveče će sa zapada regiona do severozapadnih i zapadnih predela Srbije, a u utorak i do ostalih delova zemlje stići znatno jača oblačna zona sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za obilnije pljuskove, a ponegde bi palo i preko 30 mm kiše po kvadratnom metru. Biće još svežije i maksimalna temperatura biće u svim predelima ispod 30 stepeni, ali će biti iznad 25 - ističe on.

Foto EPA

