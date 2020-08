OBMANUT KUPAC: Kupio sam kompjuter od 500 evra, pokvario se posle mesec dana! Sad mi traže da PLATIM POPRAVKU!

Kupio sam novi laptop po ceni od 56.000 dinara, gotovo petsto evra, koji se pokvario nakon samo mesec dana i pored pažljivog korišćenja! Prodavac odbija reklamaciju, neće da mi vrati novac, tvrdi za Kurir nezadovoljni kupac Neven Crnobrnja.

Ovaj Beograđanin objašnjava da je laptop kupio na sniženju u prodavnici "Gigatron" u Ada molu, koristio ga nepunih mesec dana, da bi mu serviser, nakon pisanja reklamacije, tražio da plati popravku u iznosu od čak 54.000 dinara, dve hiljade dinara manje od cene novog računara.

Ignorisanje prodavca

foto: Shutterstock

- Laptop marke HP kupio sam 26. juna i platio ga u gotovini 56.000 dinara. Koristio sam ga do 7. jula, rukovao pažljivo njime. Onda sam otišao na more i ostao tamo 20 dana, laptop sam ostavio u stanu, niko ga nije koristio. Kada sam se vratio sa odmora, uočio sam da ulazi za miš prekidaju, da bi kasnije potpuno prestali da rade - priča Crnobrnja svoje iskustvo i dodaje: - Odmah sam ga odneo u prodavnicu, a iz servisa su poručili da je uništena matična ploča i da moram da platim 54.000 dinara ukoliko želim popravku. Ne daju zamenu, hoće pare. Neće ni da mi vrate novac. Pisao sam mejlove, zvao na sto strana, šetali su me od radnje do radnje, upućivali na pozivni centar - priča kupac.

On tvrdi da se serviser uporno ograđivao da ne zna da li je oštećenje nastalo u prodavnici, transportu ili kod kupca i tražio mu je novac. Crnobrnja još dodaje "da su mu prodali jedini laptop na lageru, koji je prethodno bio izložen".

Prodavac dužan da vrati novac

Predsednik Pokreta za zaštitu potrošača Srbije Petar Bogosavljević ističe da roba koja se prodaje mora da ispunjava propisane uslove i da, ukoliko kupac proceni da je reč o sumnjivom proizvođaču, mora da insistira da mu se novac vrati. Apeluje na potrošače da se raspitaju kod nadležnih o svojim pravima, jer prodavci pokušavaju da navedu kupce na pogrešan put, tako da ne mogu da ostvare svoja prava.

- Ukoliko se pojave neispravnosti ili nesaobraznosti u prvih šest meseci od kupovine, podrazumeva se da je u pitanju fabrička greška. Bez ikakvog dokazivanja potrošača, prodavac je dužan da takvu reklamaciju prihvati i izvrši zamenu za drugi uređaj ili izvrši povraćaj novca u roku od 14 dana - podvukao je Bogosavljević. Kurir je "Gigatronu" poslao konkretna pitanja na ovu temu, ali se iz ove kuće niko danima nije javljao da odgovori na optužbe kupca laptopa da je u pitanju neispravan proizvod.

Foto/Source:Shutterstock/Kristina Vasković

Kurir