DOKTORKA GRUJIČIĆ OTKRIVA KAKO JE DOBILA KORONU: Bilo je puno ljudi i nije se poštovala distanca

Preživela sam koronu, ali srećom - izbegla sam težak oblik ove bolesti! Treba mi još nekoliko dana da se skroz oporavim i onda se vraćam na posao. Sada se osećam dobro i hvala Bogu nemam nikakve posledice, kaže neurohirurg i direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju prof. dr Danica Grujičić (60).

Doktorka kaže da se najverovatnije zarazila na sahrani gde je bio veliki broj ljudi i nije se poštovala distanca.

Doktorka opisuje kako je samo jednog dana osetila slabost i blagu temperaturu, što joj je bilo dovoljno da posumnja da je zaražena koronom.

"Nažalost, i ja sam pozitivna na kovid, ali na sreću - izbegla sam tešku kliničku sliku i bolničko lečenje. Pre desetak dana osetila sam nemoć i malaksalost. To mi je bio znak da izmerim temperaturu jer sam odmah posumnjala na koronu. Temperatura je bila oko 37, ali ja to malo teže podnosim, pa sam se osećala kao da imam 40. Odmah sam uzela "diklofenak" i legla. Javila sam se da neću dolaziti na posao jer mi je bilo jasno da je to koronavirus. Posle nekoliko dana moje sumnje je potvrdio i test koji je bio pozitivan. Samoizolovala sam se i poštovala sve epidemiološke mere. I to je, verujte, pola izlečenja. Mada, i ja sam imala tu sreću u nesreći da sam tegobe i simptome virusa imala kratko", opisuje svoju borbu sa koronom doktorka Grujičić.

"Izolacija i mirovanje su veoma važni čim osetite neku nelagodnost, slabost, bolove u mišićima... Bilo šta što nije uobičajeno za vas. To je važno, jer je ovo opak virus, sistemska bolest, i morate da pomognete svom organizmu. I što je najbitnije: ne lečite se sami, obavezno potražite lekarsku pomoć. Meni je takvo ponašanje dosta pomoglo i, verujem, spaslo me teške kliničke slike, respiratora i svega onoga što kovid sa sobom nosi! Sedam dana sam ležala, malaksala, bez snage, jela samo supe, pila čajeve, uzimala dosta vitamina i voća. Naravno, dezinfekcija prostora u kojem boravite je obavezna i važno je da vodite i računa o članovima porodice ako ne živite sami, da ne biste i njih zarazili. Ali hvala Bogu, najgori period je prošao. Nadam se da ću vrlo brzo, već za nekoliko dana, ponovo biti u belom mantilu na radnom mestu, jer već me sada hvata nervoza i ne mogu da izdržim bez posla i pacijenata.

Na pitanje da li zna gde se zarazila koronom, ona otkriva:

"Gotovo sam sigurna da sam se zarazila na jednoj sahrani, koja je bila pre oko 12 dana. Iako sam nosila masku, veliki broj ljudi bio je prisutan na malom prostoru i nije se poštovala potrebna distanca. Zbog vrućine mnogi su nakratko skidali masku i eto... tako se zarazite. I zato lekari stalno ponavljaju: da se poštuje distanca i da se nose maske, da se izbegavaju veliki skupovi bez preke potrebe. Zato apelujem na sve građane da se čuvaju! Većina ljudi će proći sa malim ili neprimetnim simptomima, ali ljudi koji imaju sistemske bolesti i narušen imuni sistem moraju se posebno čuvati. I meni se ide u pozorište i bioskop, želim da se družim sa prijateljima kao pre ove epidemije. Ali hajde da se malo strpimo, da budemo odgovorni, jer se situacija smiruje. Verujem da će za dve nedelje ovaj talas biti gotov".

