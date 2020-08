KO ČEKA TAJ I DOČEKA! NA MORE U SEPTEMBRU Grčka zatvorena do 15. septembra: Ovo su destinacije otvorene za letovanje

Septembar je nekima omiljeni mesec za odmor, a ukoliko niste uspeli da se organizujete tokom letnjih meseci, iz svima već dobro poznatih korna razloga, svakako možete da uživate u moru i van regularne sezone.

Ovo leto je bilo nešto drugačije od prethodnih godina, a ukoliko godišnji odmor planirate da iskoristite sledećeg meseca, pogledajte gde sve možete da putujete, kao i kakvi vas uslovi na granicama čekaju.

Razloga za odlazak na more u septembru ove godine je mnogo: sve je dosta jeftinije, temperatura je prijatnija, a u letovalištima ne vladaju gužve, mada ih ovog leta uglavnom nije ni bilo nigde.

Situacije sa otvaranjem granica su (bar u ovom trenutku) stabilnije nego početkom leta, te se za mnoge stvari u vezi sa globalnom pandemijom zna kako se odvijaju. Testiranja, ulazak po zemljama, mere koje se poštuju u hotelima... Sve te stvari, iako zbunjujuće, mnogo su jasnije nego početkom leta kada je dosta različitih informacija dolazilo do svakoga od nas svakodnevno.

Grčka

Što se omiljene destinacije Grčke tiče, stvar je jasna: Do 15. septembra ulazak sigurno neće biti moguć, a nakon tog datuma se čeka novo revidiranje odluke, te se oni najuporniji ipak nadaju da će tamo moći barem od sreedine septembra.

Ukoliko Grci promene odluku, važno je znati da što se vremena tiče, u bilo kom delu Grčke možete letovati do kraja septembra bez problema, a jedini problem na koji se turisti često žale jeste pojava meduza koje se pojavljuju krajem avgusta, početkom septembra. Na meduze se naročito žale oni koji letuju u Olimpskoj regiji. Računajte i na to da ipak može da vam se smenjuje lepo vreme sa kišom, ali eto, bar ćete videti more ove godine. Ako, naravno, dođe do promene odluke.

Dnevna temperatura u Grčkoj tokom septembra nije niska, te je i more prijatno za kupanje. Zakintos i Rodos su dva ostrva sa najviše sunčanih dana tokom godine. Na drugom mestu se nalaze Krf i Lefkada. Ljudi takođe pominju Tasos, Pargu, Pefkohori, Krit, Kefaloniju, Stavros.

Jonska ostrva su izložena vetru, tako da je tamo more nešto hladnije u septembru. Ostaje nam da sačekamo odluku, kao i uslove ulaska u Grčku ukoliko to bude omogućeno za naše turiste.

Crna Gora Druga omiljena destinacija naših državljana jeste Crna Gora. Jadransko more je toplo u septembru, za neki stepen je hladnije u odnosu na jul i avgust. Kako nema gužvi, plaže su čistije, kao i samo more. Što se trenutnih uslova tiče, granice su za Srbe otvorene, a za ulazak u Crnu Goru potreban je negativan PCR ili pozitivan ELISA IgG test. Ovih dana rapsravlja se o ukidanju potrebe za ovim testovima za našte građane, ali zvanična odluka još nije doneta, tako da bez testa ne krećite put mora.

Hrvatska

Voda je, van sezone, nešto hladnija u Istri nego u Dalmaciji i Dubrovniku. Ostrvo Hvar je idealno za letovanje u septembru jer je najosunčanije ostrvo Jadranskog mora. Pored Dubrovnika, Hvar je dosta skup za letovanje, a cene se "smiruju" u septembru.

Državljani Srbije mogu da uđu u Hrvatsku ukoliko imaju regulisan boravak uz obavezan zdravstveni nadzor, 14-dnevnu samoizolaciju/karantin. Ova mera se može skratiti na sedam dana ako lice o svom trošku uradi test po ulasku u Hrvatsku i on bude negativan.

Lica koja putuju zbog turističkih ili drugih privrednih interesa, školovanja, neodložnih razloga (npr. vlasnici nekretnina u Hrvatskoj) ili drugih ličnih neodložih razloga, mogu ući u Hrvatsku bez obaveze samoizolacije uz posedovanje negativnog testa, ne starijeg od 48 sati.

Turska

Građani Srbije mogu bezuslovno da letuju u Turskoj, budući da za ulazak u ovu zemlju nije potreban test, a granice su uveliko otvorene.

Letovališta Turske su pun pogodak za one koji planiraju kupanje i sunčanje ne samo u prvoj, već i u drugoj polovini septembra. Temperature početkom septembra se kreću oko 30°C, ali se dešava da bude još toplije.

Postoje mere u smislu da se kontroliše temperatura po hotelima, postoje termalne kamere, svakog dana se dezinfikuju sobe i ceo hotel. Higijena je na maksimumu.

Egipat

Hurgada, Šarma el Šeik, Taba, nude predivno Crveno more, peskovite plaže i odmor iz snova. Ukoliko želite aktivan odmor, tu su izleti – ronjenje u čarobnom morskom svetu, vožnja kroz pustinju, ili obilazak beduinskog sela i mnogi drugi.

Iako je ova zemlja i ranijih godina bila popularno turističko odredište, ove sezone tražnja je velika s obzirom na to da je jedna od retkih gde su granice za turiste otvorene.

Za ulazak u Egipat, međutim, od 1. septembra potreban je PCR test, a do sada nije bilo nikakvih uslova.

