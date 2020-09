PRVACI, SREĆNO: Roditelji, ne pritiskajte decu, važno je da idu u školu!

Osnovcima je danas zvanično prvi dan nove školske godine, ali su prvaci i petaci širom Srbije juče posetili učionice i upoznali se sa učiteljima i razrednim starešinama, sa kojima će provesti naredne četiri godine.

Učenici su podeljeni na grupe, po pola odeljenja, a u pratnji roditelja juče su slušali savete nastavnika za početak školske godine u uslovima epidemije koronavirusa. Direktorka beogradske Osnovne škole "Ujedinjene nacije" na Čukarici Vesna Radovanović Penevski ocenila je za Kurir da počinje neobična školska godina, zbog čega je glavna poruka strpljenje i tolerancija za sve.

Fleksibilnost

- Svi moramo da budemo fleksibilni za promene. Mi smo među najvećim školama u Beogradu i u Srbiji, sa skoro 1.500 đaka. Mnogo vremena smo uložili da napravimo prostornu i vremensku kombinaciju kako bi svi đaci dolazili u školu - navodi direktorka i dodaje da su spremno ušli u novu školsku godinu, a da će se nastavno osoblje strpljivo prilagođavati trenutnoj situaciji.

- U ovoj školi za onlajn model nastave opredelilo se manje od sedam odsto učenika, na početku ih je bilo stotinak, a kada su videli da svi kreću u školu, predomislili su se. Potrudili smo se da ispoštujemo preporuke ministarstva, uveli smo nove prostorne kombinacije, pa će za vreme velikih odmora na jedan ulaz izlaziti peti i šesti razred, a sedmi i osmi na drugi ulaz kako da bi se smanjila komunikacija između njih. Mlađi razredi ne moraju da izlaze, oni su u povlašćenom položaju što se naše škole tiče - podvukla je Radovanović Penevski.

Bez panike

Učiteljica OŠ "Ujedinjene nacije" Olivera Borkovac juče je dočekala prvake i njihove roditelje i poželela im uspeh i sreću, poručujući im da će biti i izlazaka u dvorište i nastave na otvorenom. Dodala je da prvacima treba vremena da se prilagode, a pošto im časovi traju po pola sata, fokus treba da bude na srpskom jeziku, matematici i svetu oko nas.

- Ceo razred je pristao da ide na nastavu, niko nije onlajn. Drago mi je zbog toga, jer ništa ne može da zameni nastavu i socijalizaciju, školu i učiteljicu. Molim vas da budete bez panike, i vi i deca, bez straha. Najvažnije je strpljenje i da smo krenuli u školu, sve ćemo drugo lako, pa i maske ćemo nositi - poručila je učiteljica.

Antrfile

Zoran Radojičić

Rizik zaražavanja u školi najmanji moguć

Rizik od zaražavanja u školama sveden je na najmanju moguću meru, ali u određenoj meri ipak postoji, zbog čega je važno da se poštuju epidemiološke mere, rekao je juče gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić za RTS.

- Deci moramo da objašnjavamo zašto je važno da nose maske, da im dobronamerno skrećemo pažnju na to, a takođe da i sopstvenim primerom to pokazujemo - rekao je on i posavetovao roditelje da je najbolje i optimalno rešenje da deca nose platnene maske jer ostvaruju dovoljnu zaštitu i perive su.