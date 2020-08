Živorad Sekulić može da kaže da je posao odabrao njega, a ne on posao. Da će biti skeledžija znao je od kada je prvi put kročio na reku. Porodičnu tradiciju započeo je njegov pradeda 1920. godine, da bi je do 1985. nastavio njegov otac. Skelu od sela Ram do Banatske Palanke gospodin Žika ostaviće svom sinu.

