DOKTOR SRĐA JANKOVIĆ OBJASNIO: Evo zašto je sve veći broj ljudi na respiratorima i šta misli o ŠVEDSKOM MODELU

Razlog za odlučniju reakciju prema kršenju preporuka sada je i taj što želimo da ocenimo efekat polaska u školu, a to ne možemo ako dolazi do kršenje drugih mera na estradnim događajima i drugim okupljanjima. Ako to dovede do pogoršanja situacije nećemo moći da dobro ocenimo. Još važniji razlog je da ne želimo da vidimo ponovo porast zaraženih korona virusom, rekao je imunolog dr Srđa Janković.

On je dodao i da "se više stvari dešava paralelno i gde god popustili odbrambeni bedem to dovodi do pogoršanja čim je negde virusa više onda i svi drugi segmenti mogu da budu ugroženi".

Juče je počela nova školska godina, a đaci su u obavezi da nose maske, dr Janković je još jednom naglasio da "maska ne može da naškodi zdravlju".

- Koliko smeta i nije komforno o tome nećemo da pričamo. Sprečava bolesti koje mogu da budu smrtonosne. U suštini držanje distance, izbegavanje okupljanja i maske su okosnica prevencije, dok ne budemo imali vakcinu to je jedino što možemo da radimo da sprečimo širenje virusa. Razumem lična osećanja i zaštitnički stav roditelja jer je ovo nova situacija za sve nas. Razumljivo je da ima raznih stavova i mišljenja, ali svi moramo da stanemo iza toga da se nose maske - naglasio je dr Janković za TV Pink.

On je objasnio i zašto pored pada broja obolelih ima dosta ljudi na respiratorima.

- Bolest traje neko vreme. Kada imamo niski trend on će se prvo videti na dnevnom nivou pa tek nakon dve, tri nedelje to će se odraziti na broj ljudi na respritorima i na krivu preminulih. Treba da prođe 10, 15 dana od trenutka kada se neko zarazio – rekao je imunolog.

- Uvek postoji sa jedne strane bojazan od prenošenja, toliko i nada da dugoročno gledano kada dovoljno ljudi dođe u situaciju da preboli ovu bolest da veliki broj postaje imun i da nije moguće da dođe do značajnijeg širenja. Cilj nam je da sačuvamo ljudske živote, bilo kakva prečica ka kolektivnom imunitetu nije svrsishodna. Ni Šveđani nisu išli potpuno prečicom, to je vrlo problematično čak i najmanja rizična grupa ima rizik. Nije ni previše etično pustiti da se neko zaražava, ako ne budemo imali vakcinu kolektivni imunitet je način na koji se epidemija i pandemija završavaju. Nama nije cilj da to pospešimo već da se što manje ljudi zarazi – istakao je dr Janković.

(Kurir.rs/Blic, TV Pink)

