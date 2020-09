KORONA U BEOGRADSKOJ ŠKOLI VEĆ PRVOG DANA: Majka, zdravstveni radnik, poslala zaraženo dete među vršnjake!

Već prvog dana školske godine korona se pojavila u beogradskoj OŠ "Braća Jerković" iz Železnik, zbog nesmotrenog postupka nesavesnih roditelja, koji su svog trećaka 1. septembra poslali u školu, dok su čekali rezultate testiranja na kovid 19 koje su obavili dan ranije!

Ovo je za Kurir potvrdio ministar prosvete Mladen Šarčević koji navodi je Ministarstvo prosvete predložilo školskoj upravi da podnese prijavu Centru za socijalni rad, zbog povrede bezbednosti druge dece i nesavesnog ponašanja roditelja.

Svi nosili maske

- Mi smo to još u utorak saznali, škola nam je odmah javila. To je bilo u prepodnevnim časovima, majka je došla da preuzme dete i prijavila da su se dan ranije testirali ona, suprug i dete koje je treći razred osnovne škole i rekla da su svi pozitivni. Svesno je poslala dete u školu, nije mogla da sačeka rezultate i obavesti školu. Sreća da su svi bili pod maskama, ali to ne opravdava postupak, još je majka zdravstveni radnik - navodi ministar i dodaje da je od škole odmah dobio izveštaj, i da je ministarstvo na osnovu toga naložilo školi da pokrene postupak pred Centrom za socijalni rad.

Ivan Ninić Posledice oduzimanje deteta ili zatvor Advokat Ivan Ninić za Kurir objašnjava da je zadatak Centra za socijalni rad, koje će u ovom slučaju biti alarmirano, da utvrdi da li su roditelji sposobni da vrše roditeljsko pravo ili nisu: - Najteža posledica u ovom slučaju može biti lišenje roditeljskog prava kao posledica zanemarivanja dužnosti roditelja. Ukoliko Centar ili zdravstvena inspekcija utvrde krivično delo kršenja zdravstvenih propisa za vreme epidemije, zaprećena je kazna zatvora do tri godine. Ako se ispostavi da je zaraza preneta na druga lica, recimo drugu decu u školi zaprećena je kazna do osam godina, a u slučaju da neko od tih zaraženih umre zaprećena je kazna do 12 godina zatvora.

- Decu smo poslali kući, škola je odmah obavestila roditelje da sačekaju inkubacioni period i da rade onlajn, isto važi i za učiteljice. Dalje će to ići po procedrama koje je krizni štab odredio. Neverovatno je da roditelj koji je zdravstveni radnik ne sarađuje. Hajde da nije znao, nego su svesno dete testirali i poslali ga u školu i došli sa papirom gde piše da su pozitivni - navodi Šarčević.

Prema njegovim rečima, postoji procedura koju je krizni štab odredio za takve situacije, te da je na roditeljima da odluče na koji će način testirati svoju decu, jer su u opticaju tri vrste testova na koronavirus.

Odgovornost porodice

- Reagovali smo odmah, potencirao sam to da škola kao pravno lice pokrene postupak protiv roditelja, jer je u ovom slučaju odgovornost na porodici, koja je očigledna - podvlači Šarčević.Brojka 97 odsto roditelja opredelilo se da im deca prate nastavu u školi

