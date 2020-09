PRLJAVE VEZE: Dragan Šolak preko direktorke EBRD dobio milione, a onda je zaposlio u Junajted grupi

Poslovno-politički lobi predsednika Junajted grupe Dragana Šolaka i lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa svojski se potrudio da svoje mutne poslove sakrije od javnosti, ali i da za svoj poslovno-politički dil obezbedi zaštitu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Šolak i Đilas su očigledno na dugi rok planirali da svoje sadašnje biznise vežu za ovu međunarodnu finansijsku instituciju, što su i učinili zvaničnim partnerstvom, ali i prikrivenim vezama preko pojedinih menadžera EBRD.

Osim Milice Delević, koja je od 2013. u menadžmentu EBRD, Kurir otkriva da je sa Šolakovim i Đilasovim poslovima povezana i Dragica Pilipović Čefi, bivša direktorka u EBRD i sadašnja potpredsednica korporativnih poslova u Junajted grupi. Slučaj je utoliko drugačiji jer je ona karijerno išla u suprotnom smeru od Delevićeve - s direktorskog mesta u EBRD otišla je direktno u top menadžment Junajted grupe. Ta okolnost budi sumnju u mogući sukob interesa, jer je EBRD servisirao Junajted grupu kao svog klijenta. Ovakvi transferi su u poslovnom svetu pod posebnom lupom zbog izbegavanja i najmanje sumnje u korupciju, trgovinu uticajem i sukob interesa. Pogotovo to važi za kuću kakva je EBRD, koja se razlikuje od komercijalnih banaka jer funkcioniše po principu članstva i uz utvrđenu misiju poslovanja. Srbija je jedna od 69 zemalja članica EBRD, a u članstvu su i EU i Evropska investiciona banka.

Uticaj na poteze banke

Za razliku od Delevićeve, Dragica Pilipović Čefi je u EBRD od osnivanja 1991. Radila je na visokim pozicijama u banci, između ostalog i kao direktor za Rusiju, a od 2003. postaje direktor za Srbiju i Crnu Goru. Baš u to vreme, 2004. godine, u Šolakov SBB, operatera koji je deo Junajted grupe, ulazi prva investicija EBRD od 18,5 miliona evra. Uz to, ova banka ulaže i u akcijski kapital SBB i postaje njegov manjinski vlasnik s milion deonica u svojim rukama. Upravo ova finansijska injekcija bila je presudna da Šolak krene u širenje svog biznisa u regionu - da pokupuje još 25 lokalnih provajdera, uvede nove servise i ponudi širokopojasni pristup internetu.

Pilipović Čefi napušta EBRD 2008. i prelazi direktno u top menadžment SBB, firmu koja je zahvaljujući finansijskoj podršci upravo EBRD postala jak regionalni igrač. Ona od tada igra ključne uloge u timu Junajted grupe - bila je generalni direktor SBB, trenutno je predsedavajući borda Fondacije SBB, a od 2015. je i potpredsednica za korporativne poslove Junajted grupe. Nijedan od ovih aktera nije odgovorio na pitanja Kurira o potencijalnom sukobu interesa (vidi okvir).

Duboko u korupciji?

Istraživački novinar Marko Matić ocenjuje da slučaj Dragice Pilipović Čefi ukazuje na „osnovanu sumnju da je menadžment EBRD duboko upleten u korupciju i da se poslovne odluke te međunarodne banke donose pod uticajem koruptivnih struktura i interesa“.

- EBRD mora da objasni kako je moguće da ta institucija, u vreme kad je Čefijeva bila njen menadžer, donosi odluku o ulaganju znatnih sredstava u Šolakov, u to vreme, prilično divlji kablovski biznis, a da potom Čefijeva prelazi u Šolakovu firmu na dobro plaćenu poziciju. Takođe, kako je moguće da EBRD nastavlja da podržava poslovanje te kompanije koja krši zakonska pravila o slobodi konkurencije i koja ima skriveno krajnje vlasništvo u ofšor zonama? To su pojave koje su nespojive s poslovanjem i ciljevima zbog kojih je osnovan EBRD i ovaj slučaj ozbiljno kompromituje rad te veoma uticajne i do sada ugledne međunarodne finansijske institucije čiji je član i Republika Srbija - napominje on.

Kurir je već pisao o povezanosti Đilasovih i Šolakovih firmi s još jednom direktorkom u EBRD - Milicom Delević, inače Đilasovom bivšom suprugom. Ona je pre ulaska u EBRD prodala svoj udeo od 25 odsto u Multikom grupi, koja je bila vlasnik Dajrekt medije. EBRD je zatim praktično postao suvlasnik njene bivše firme, jer je Junajted grupa, u kojoj ova banka ima manjinski udeo, kupila Dajrekt mediju. Naša istraživanja su pokazala da je kupoprodaja Dajrekt medije urađena na izuzetno netransparentan način, pomoću zamršene mreže u ofšor zonama s ciljem da se sakriju pravi vlasnici. Ipak, Kurir je raskrinkao ovu šemu i dokazao povezanost Đilasa i Šolaka u ovoj transakciji.

PITANJA BEZ ODGOVORA Pilipovićeva ćuti o transferu, ćuti i EBRD EBRD nije odgovorio na pitanja Kurira o tome da li je banka ispitivala potencijalni sukob interesa u ovom slučaju, kao i da li je SBB bio klijent na nekom od projekata na kojima je u ime EBRD radila njihova bivša direktorka. Ni Dragica Pilipović Čefi nije odgovorila na naša konkretna pitanja: • Koja je bila njena uloga u poslu 2004, kad je EBRD ušao sa prvom investicijom u SBB? • Čija i kakva preporuka ju je dovela na visoku poziciju u SBB? • Da li je SBB bio klijent na nekom od projekata na kojima je radila u EBRD? • Da li je EBRD ispitivao potencijalni sukob interesa, s obzirom na činjenicu da je otišla u kompaniju koja je bila klijent EBRD?

POVEZANI AKTERI Lažni kredibilitet i bogatstvo Kurir je u istraživanjima pokazao da su Šolak i Junajted grupa, uprkos netransparentnom i sumnjivom poslovanju, svih ovih godina imali utočište u EBRD. Kad se analizira povezanost pojedinih aktera iz EBRD i poslovnih poteza Đilasa i Šolaka, pouzdano se može reći da se baš zahvaljujući tome njihov biznis širio, a bogatstvo enormno uvećavalo. Danas ova banka sa sedištem u Londonu svojim renomeom i kredibilitetom štiti interese Junajted grupe i manjinskim udelom u ovoj kompaniji daje Šolakovoj grupaciji pokriće za izgradnju lažnog imidža nesporne i kredibilne kuće.

HRONOLOGIJA 1991. Dragica Pilipović Čefi ulazi u tek osnovani EBRD

2003. Pilipović Čefi postaje direktor EBRD za Srbiju i Crnu Goru

2004. EBRD prvi put investira u SBB i postaje manjinski vlasnik ove firme

2008. Pilipović Čefi napušta EBRD i postaje generalni direktor SBB

2013. Milica Delević u maju prodaje svoj udeo u Multikom grupi za 3,6 miliona evra

2013. Delevićeva u julu dobija visoku funkciju u EBRD

2014. Đilas prodaje Dajrekt mediju, člana Multikoma, ali krajnji kupac ostaje nepoznat

2018. Junajted grupa, čiji je suvlasnik EBRD, zvanično saopštava da je kupila Dajrekt mediju

