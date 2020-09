POBEDA KURIRA! NEMA SEČE ŠUME NA KOŠUTNJAKU: Grad zvanično odbacio projekat izgradnje poslovno-stambenog kompleksa

Projekat izgradnje oko 600.000 kvadrata stambeno-poslovnog kompleksa na Košutnjaku, radi čega bi bilo uništeno čak 30 hektara šume i zelenih površina u ovoj zelenoj oazi prestonice, potpuno je zaustavljen, potvrdio je za Kurir glavni gradski urbanista Beograda Marko Stojčić.

Naš list je mesecima unazad upozoravao na opasne namere investitora „Avala studios“, koji bi gradnjom pomenutog kompleksa potpuno uništio Košutnjak, a našu inicijativu da se onemogući gradnja i seča šume podržali su mnogi - od predsednika Srbije Aleksandra Vučića, do akademika i istaknutih javnih ličnosti. Konačnu tačku na seču „pluća Beograda“ stavila je nadležna gradska komisija.

Kako za Kurir ističe Stojčić, takvu odluku donela je Komisija za planove Skupštine grada Beograda nakon što je završen rani javni uvid predloga plana detaljne regulacije.

Rampa

- Komisija za planove Skupštine grada Beograda donela je odluku da zaustavi postupak izrade plana detaljne regulacije, tako da je on u ovom trenutku pravno gledano zaustavljen. Dakle, taj postupak (sečenje šume i izgradnja stambeno-poslovnog objekta) potpuno zaustavljen i nema indicija da će se krenuti dalje u postupak usvajanja u ovom obliku - kaže Stojčić i dodaje: - To automatski znači da još uvek nismo ni blizu eventualnog završetka izrade plana i samim tim nismo ni došli do sledećeg koraka i trenutka gde su Grad Beograd i republika rekli svoj stav o tom prostoru, koji bi dali na javni uvid od mesec dana, koji sledi tek nakon izrade nacrta.

Stojčić navodi i da je jednomesečni javni uvid trenutak kada bi građani Beograda, ali i svi drugi zainteresovani, mogli da kažu svoje mišljenje o ovom planu i ističe da neće dozvoliti da se desi ništa što bi ugrozilo kvalitet života u gradu.

- Nastavićemo dalje korake, prema zakonskoj proceduri, oni mogu biti ili potpuno odbacivanje plana, ili znatno smanjivanje kapaciteta izgradnje na tom prostoru, ali to će se desiti u narednom periodu, i to kada završimo sve analize. Apsolutno nema indicija ni uslova da se izda građevinska dozvola koja bi eventualno, ne daj bože, mogla da znači raskrčivanje šume koju nazivamo plućima Beograda - poručio je on.

Kurir digao javnost

Podsetimo, investitor „Avala studios“ planirao je na Košutnjaku da izgradi, putem projekta „Avala filmski park“, oko 600.000 kvadrata stambeno-poslovnog kompleksa (filmskih studija i stanova), što je uključivalo uništavanje čak oko 30 hektara šume i zelenih površina. Pored toga, gradnja velikog broja stambenih jedinica dovela bi do povećanja broja stanovnika u tom kraju, i to za čak 10 puta, što bi stvorilo i infrastrukturne probleme, ali i povećalo saobraćaj. Zbog svega navedenog, uz Kurir je stao veliki broj istaknutih javnih ličnosti, kao i akademika, a seči Košutnjaka se usprotivio i predsednik Srbije.

- Naravno da sam protiv seče šume u Košutnjaku. Kome normalnom može pasti na pamet da udari na oazu Beograda?! Za proteklih osam godina, koliko je SNS na vlasti, borili smo se za pošumljavanje, a ne uništavanje šuma. Košutnjak su pluća Beograda i ne bismo smeli da dopustimo da budu žrtvovana zbog nečijih ličnih interesa - rekao je predsednik tada za Kurir. Inače, na elaborat za plan detaljne regulacije kompleksa „Avala filma“ u tom parku, koji je početkom jula Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda stavio na rani javni uvid, uloženo je više od 7.000 primedbi.

Zajednička odluka I Vučić podržao stav da se stane s tim projektom Na pitanje da li je apel predsednika Vučića uticao na to da se ne seče Košutnjak, Stojčić je odgovorio: - Svi smo to zajedno odlučili u istom trenutku - da se zastane. I Vučić je takođe podržao taj stav. Sve se to dešavalo u dan ili dva, kada smo svi dobili informaciju da na tom prostoru potencijalno može da se desi šteta. Čim je saznao i predsednik za to, on je reagovao na isti način i jasnim stavom da treba da se stane sa izradom plana.

Složni protiv seče I oni su podržali inicijativu Kurira Pored predsednika Srbije, inicijativu našeg lista da se onemogući seča šume na Košutnjaku podržale su mnogobrojne javne ličnosti, među kojima dekan Šumarskog fakulteta Ratko Ristić, akademik Dušan Kovačević, frontmen Partibrejkersa Zoran Kostić Cane, glumac Andrija Milošević, hirurg i pomoćnik direktora KBC „Dragiša Mišović“ Moma Jakovljević, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković, reditelj Emir Kusturica, advokat Rodoljub Šabić, glumica Gorica Popović, akademik Matija Bećković, glumac Petar Božović, muzičar Momčilo Bajagić Bajaga i mnogi drugi.

Sramno Kurir uhvatio „Avala studios“ u laži U „Avala studiosu“ su prvobitno tvrdili za Kurir da seče šume neće biti, da bi potom objasnili da oni imaju interes samo na 40 od 86,8 hektara, koliko je predmet plana detaljne regulacije, te da je na tih 40 hektara samo sedam hektara kvalitetne šume. Nakon što je Kurir objavio da se iz mape, koju je sama firma poslala, a što su potvrdili i stručnjaci, jasno vidi da će ogromne zelene površine nestati pod udarom betona, „Avala studios“ je najavio demanti, da bi potom brže-bolje odustao, shvativši da je sve tačno i da nikako ne može opravdati planirano pustošenje. Da stvar bude gora, i sama kompanija je praktično priznala da će, kako su naveli, „redukovati močvare, alergeno rastinje i samonikla stabla bez vrednosti“. Stručnjaci su upozoravali da ako i postoji loše rastinje, ono bi trebalo da bude zamenjeno kvalitetnim, a ne da se na tom mestu diže naselje za oko 10.000 ljudi.

