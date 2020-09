PRITISCI ĆE BITI SVE VEĆI! Dr Kon upozorava: Evo zašto ne smemo da se opustimo u borbi s koronom

U Beogradu se epidemiološka situacija smiruje, izjavio je danas epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon i dodao da je virus i dalje prisutan i da je zbog toga nesigurna epidemiološka situacija.

On je na konferenciji za medije naveo da se, osim subote i nedelje kada je manji broj pregleda u kovid ambulantama u Beogradu, radnim danima javlja u ambulante 200 do 300 ljudi.

"Svakog dana imamo sedam do 20 slučajeva pozitivnih pacijenata. To pokazuje da je situacija stabilizovana, ali da je virus tu sa nama. Apeli za poštovanje mera treba da budu snažniji jer su deca krenula u školu. Rizika za same škole povećava i ono što se dešava izvan škola", naveo je Kon.

On je naglasio da je dovoljan jedan eksces da dođe do masovnijeg prenošenja virusa i da virus kroz dve nedelje može da se raširi.

"Moramo pažnju da održimo. Mi i dalje ne popuštamo s merama. Pritisak će biti sve jači za popuštanje mera, to treba očekivati. Škole jesu i mogu biti bezbedna mesta, bez obzira na rizik koji neminovno nose kolektivi", rekao je Kon.

Kurir