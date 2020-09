NETRANSPARENTNO: PR služba EBRD uporno izbegava odgovore o malverzacijama Šolakove Junajted grupe

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) tvrdi za sebe da je transparentna u radu, ali u praksi dokazuje da je i te kako netransparentna. PR služba ove banke, naime, ovih dana se oglasila, ali su u saopštenju opet propustili priliku da odgovore na jasna i konkretna pitanja Kurira o sumnjivim transakcijama, netransparentnom vlasništvu i slučajevima mogućeg sukoba interesa koji prate poslovanje kompanije na čijem je čelu Dragan Šolak, a u kojoj EBRD ima udeo u vlasništvu. Ovo je, inače, treći put da EBRD propušta priliku da pruži jasne odgovore.

Uprkos brojnim sumnjama koje prate poslovanje Šolaka i njegovog političko-poslovnog partnera Dragana Đilasa, o čemu je Kurir prethodnih dana pisao i izneo brojne dokaze, ostaje nejasno zašto iz EBRD o tome i dalje ćute i zašto iz ove institucije, kojoj je transparentnost jedna od ključnih vrednosti, žmure na činjenicu da Šolakova firma grubo krši standarde i vrednosti koje ova banka promoviše i na kojima gradi svoj međunarodni ugled.

Kurir je prethodnih dana objavio obimna istraživanja, koja su pokazala nesumnjivu vezu EBRD s netransparentnim i na više frontova problematičnim poslovanjem Junajted grupe, a ovoj banci sa sedištem u Londonu uputili smo vrlo konkretna pitanja, i to u dva navrata. Međutim, iz PR službe su odlučili da se ogluše na sporne tačke na koje smo ukazivali, pa su, umesto objašnjenja, ponudili odgovore prepune pukog formalizma. Ni kada smo na istu adresu poslali drugi dopis s molbom da jasnije i preciznije odgovore, oni nisu konkretni.

Brojne nedoumice

Potom su iz EBRD ovih dana odjednom osetili potrebu da opravdaju svoje akvizicije u Junajted grupi, pa su se oglasili povodom pisanja o Milici Delević, koja je jedna od direktorki u ovoj banci i bivša supruga lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa. Međutim, PR služba EBRD ni sada, kada se oglasila saopštenjem, odnosno „odgovorom na seriju članaka u dnevnoj štampi u Srbiji“, nije razjasnila sve nedoumice o poslu sa Junajted grupom, već su govorili o Delevićki. Ona je do 2013. držala 25 odsto Multikom grupe, u čijem je vlasništvu bila i Dajrekt medija, firma koja je na sumnjiv način završila u vlasništvu Šolakove Junajted grupe. Nakon toga je otišla u EBRD, koji je danas manjinski vlasnik Junajted grupe.

- Dnevna štampa izričito iznosi optužbe protiv osobe zaposlene u EBRD u vezi sa Junajted grupom. Ne postoji veza između investicija EBRD u Junajted grupu i položaja i dužnosti dotične osobe zaposlene u EBRD. Svi zaposleni u EBRD podležu Kodeksu ponašanja banke, koji je javno objavljen na internet stranici banke. Banka primenjuje istu politiku i procedure na sve svoje investicije, uključujući i procedure koje se odnose na korporativno upravljanje i integritet poslovanja. To je slučaj i sa Junajted grupom, gde je EBRD utvrdio da se kompanija pridržava visokih standarda korporativnog upravljanja - navodi se saopštenju EBRD.

Upravo ova izjava može se uzeti kao dokaz da neko iz EBRD očigledno podržava kontroverznu poslovnu praksu Junajted grupe u regionu, koju odlikuju gušenje konkurencije, skrivena vlasnička struktura, trgovina sumnjivo stečenom imovinom, tajne transakcije, sukobi interesa, nedozvoljene medijske kampanje...

foto: Kurir

Pomoć za Šolaka

Podsetimo, kako smo pisali, finansijske injekcije EBRD u Šolakov biznis uvek su bile presudne da se njegova imperija proširi, pa nije preterano reći da Junajted grupa bez ovog investitora ne bi mogla ni da sanja da bude igrač na regionalnom tržištu. Prva investicija EBRD ušla je u aprilu 2004. u SBB, Šolakov kablovski operater. Taj projekat podrazumevao je zajam operatoru SBB u iznosu do 18,5 miliona evra i ulaganje u akcijski kapital do dva miliona, čime je EBRD kupio milion deonica SBB. Ovaj novac će omogućiti Šolaku da znatno proširi svoju mrežu širom Srbije, pokupuje još 25 lokalnih provajdera, uvede nove servise i ponudi širokopojasni pristup internetu. Deset godina kasnije, investicioni fond KKR postao je većinski vlasnik Junajted grupe, koja je osnovana u međuvremenu, a EBRD zadržava manjinski deo. U februaru 2014. stigla je nova investicija EBRD u SBB, i to 50 miliona evra. Nakon što je u martu 2019. investicioni fond BC partners postao većinski vlasnik Junajted grupe, EBRD nastavlja da bude manjinski vlasnik.

Mogući sukob interesa: Sporni transferi Pilipovićke i angažovanje Delevićke Nije sporno samo angažovanje Milice Delević u EBRD, koja je u mogućem sukobu interesa. Naš list je pisao i o Dragici Pilipović Čefi, još jednoj direktorki EBRD koja povezuje ovu banku sa Šolakovim i Đilasovim biznisima. Pilipović Čefi je u ovoj banci bila od osnivanja 1991, a 2008. je sa mesta direktora EBRD za Srbiju i Crnu Goru prešla u top-menadžment Junajted grupe. Posle funkcije generalne direktorke SBB, njoj je Šolak poverio i mesto potpredsednika Junajted grupe za korporativne poslove. Indikativno je da je u ovom periodu EBRD bio važan šraf u ekstremnom širenju Šolakovig biznisa jer je u Junajted grupu investirao desetine miliona i tako mu omogućio da postane jak igrač u regionu. EBRD od 2004. drži manjinski udeo u Junajted grupi.

Pitanja bez odgovora: EBRD ćuti • Junajted grupa je 2018. preko posrednika kupila kompaniju Dajrekt medija, reklamnu agenciju koju je osnovao Dragan Đilas, bivši gradonačelnik Beograda. Shodno tome Đilas je, prema vašim standardima, politički izložena osoba (PEP). Kako je Junajted grupa preko posrednika stekla Dajrekt mediju, možete li nam reći da li vam je na te transakcije skrenuta pažnju kako biste bili sigurni da ne postoji sukob interesa ili korupcija? • Dragan Šolak, suvlasnik sa EBRD u Junajted grupi, kupio je preko firmi pod njegovom kontrolom poslovnu zgradu od Đilasa u 2017, koja je i dalje u vlasništvu Junajted grupe. Da li ste znali za ovu transakciju i da li ste istraživali da li je izvršena među stranama koje su ravnopravne i da li ovde ugrožen vaš integritet? • Gospođa Dragica Pilipović Čefi je 2009. godine, kao bivša službenica EBRD, postala izvršni direktor SBB, koji je klijent EBRD. Da li je ovo potencijalni sukob interesa i da li je gospođa Pilipović tokom svog mandata u EBRD radila na projektima sa SBB? • Mediji u vlasništvu Junajted grupe, pa samim tim i EBRD, koriste se za napad konkurencije Junajted grupe. Da li je to u skladu sa najboljom praksom korporativnog upravljanja, koje EBRD promoviše u kompanijama u koje ulaže? • Da li nam možete dati više detalja o vlasničkoj strukturi u Junajted grupi? • Milica Delević, direktorka EBRD, imala je vlasništvo u kompaniji Multikom (vlasnik Dajrekt medije). Ona je 2013. prodala manjinski kapital u Multikomu i nastavila radni odnos u EBRD. Posle određenih transakcija, kompanija je postala vlasništvo Junajted grupe, čiji je EBRD suvlasnik. Kakav je vaš stav o potencijalnom sukobu interesa koji je moguć prilikom prodaje i direktorskog zaposlenja u EBRD?

Redakcija Kurira

Kurir