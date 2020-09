ZLATIBOR LONČAR: Još nisu ispunjeni uslovi da bi se kineska vakcina testirala u Srbiji

BEOGRAD, - Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da nisu ispunjeni uslovi da bi se kineska vakcina testirala u Srbiji.

Lončar je za televiziju Pink kazao da će to ministarstvo obavestiti građane kada vakcina "dođe do određene faze i do zahteva da se u Srbiji testira", ali i kada vakcina ispuni sve uslove u srpskoj Agenciji za lekove.

"Mi nismo neka neozbiljna država koja može na nekom drugom principu da funkcioniše, da se ne ispoštuju sva ta pravila koja postoje", kazao je ministar.

Prema njegovim rečima, trebalo bi da krajem godine i početkom sledeće bude proizvedena bezbedna vakcina protiv korona virusa.

foto: Zorana Jevtić

On je ponovio da će Srbija među prvima dobiti vakcinu koja bude bezbedna i bude ispunila sve uslove.

Lončar je apelovao na građane da prime vakcinu proti sezonskog gripa, koja se očekuje od 1. oktobra, kako bi se izbegao "sudar korona virusa i sezonskog gripa".

Kineska Nacionalna biotehnička grupacija (CNBG) i kompanija Sinovak javile su ranije danas da su Srbija i Pakistan među zemljama koje su pristale da učestvuju u trećoj fazi kliničkih ispitivanja njihovih vakcina protiv korona virusa.

Kako je javio Rojters, a preneo N1, kineske kompanije traže više podataka iz inostranstva za konačna odobrenja potencijalne vakcine, s obzirom da se broj novih infekcija u Kini smanjuje.

(Kurir.rs/Beta)

Kurir