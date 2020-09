ZA DVE-TRI NEDELJE OPET ĆEMO PUNITI KOVID BOLNICE: Na odmoru u inostranstvu 25.000 građana Srbije!

Oko 25.000 naših građana trenutno je na letovanju u Turskoj, Egiptu, BiH, Albaniji, Hrvatskoj i Crnoj Gori i za dve-tri nedelje treba očekivati porast broja zaraženih, a time i novo punjenje bolnica. Samo na granici s Crnom Gorom, u koju je od juče moguće ući s negativnim serološkim testom, od ranog jutra su kilometarske kolone iz Srbije.

foto: Printscreen

Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, rekao je za Kurir da, iako je blago zatišje, ne smemo da se opuštamo jer i dalje imamo zaražene svakog dana, a za dve-tri nedelje možemo očekivati rast novoobolelih, ali i povećanje broja ljudi po bolnicama.

- Mnogo naših ljudi je otišlo na letovanje i u zemlje koje imaju visoki broj zaraženih. Primera radi, Crna Gora za dan imai više od 100 inficiranih, a ima mnogo, mnogo manje stanovnika od Srbije. Vidimo i kilometarske kolone na granici s Crnom Gorom... Očekujem za dve-tri nedelje porast broja zaraženih i broja prijema u bolnicama. A dobro znamo koliko je virus opasan - naveo je Đerlek, koji je i sam, kao koordinator kovid bolnice u Novom Pazaru, prošao strahote u julu, kada se dešavalo da imaju i po 100 teških pacijenta dnevno.

foto: Kurir

Deca nisu problem

On ne strahuje da će kovid buknuti u školama, jer se, kako je rekao, i u Evropi i u zemljama u okruženju pokazalo da deca slabije obolevaju i ređe prenose virus, i da škole ne predstavljaju veliki rizik.

- Naravno da će biti sporadičnih slučajeva, ali možemo i da vidimo da čak i u vrtićima, gde deca i ne nose maske, nije buknula zaraza. A đaci nose maske. Daleko od toga da u Srbiji svi poštuje mere, ali upravo zato je Ministarstvo zdravlja angažovalo i veliki broj sanitarnih inspektora kako bi se osiguralo poštovanje mera - rekao je Đerlek.

foto: Beta/Vlada Srbije/Slobodan Miljević

I epidemiolog i član kriznog štaba prof. dr Branislav Tiodorović za dve nedelje očekuje porast broja zaraženih zbog povrataka sa letovanja i nepoštovanja mera u nekim situacija kod nas.

- Odlazak na more je rizik koji nije preporučen, ali su građani, i pored toga, otišli na letovanje. Ljudi su letovali od Hrvatske do Albanije, uprkos tome što je u tim državama zabeležen veći broj obolelih nego kod nas, a ima i onih koji su odmor proveli na našim planinama i u banjama, ali nisu poštovali mere - kazao je on za TV Prva i dodao da je bio šokiran kada je video ogroman broj ljudi u akva-parku u Jagodini, a niko ne nosi masku i ne drži rastojanje:

- A da ne pričam o raznim muzičkim događajima i proslavama u mnogim gradovima Srbije.

foto: Marina Lopičić

Nema evidenicije

Aleksandar Seničić, predsednik Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta, kazao je za Kurir da se trenutno oko 25.000 naših građana nalazi u inostranstvu.

- Većina ih je u Turskoj i Egiptu, za koji su ukinuti čarter letovi odskora, tako da sada jednom nedeljno leti redovna linija „Er Kaira“. Malo naših građana preko agencija ima u Bosni, Albaniji i Crnoj Gori, tamo većina ide individualno. Nemamo podataka da li se i koliko naših ljudi vratilo zaraženo sa letovanja - rekao je Seničić.

DR KON APELUJE NA NOŠENJE MASKI Javni prevoz idealno mesto za prenošenje virusa foto: Printscreen TV Pink Dr Predrag Kon putem Fejsbuka opet je apelovao: - Ko god ulazi u javni prevoz bez maske, javno i namerno bojkotuje protivepidemijske mere. U situaciji kada nam je srednjoškolska omladina u prevozu, šalje im potpuno pogrešnu poruku. Javni prevoz je idealno mesto za prenošenje virusa. Samo zajedno možemo usporiti ovaj virus i sačuvati što je moguće više života. Nosite maske u svim situacijama kada je propisano.

Kurir.rs/ Jelena Pronić Foto: Kurir/Zoran Šaponjić

Kurir