OGLASIO SE LONČAR NAKON VESTI DA ĆE SE KINESKA VAKCINA TESTIRATI U SRBIJI: Otkrio šta je prava istina!

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da nisu ispunjeni uslovi da bi se kineska vakcina testirala u Srbiji.

Lončar je kazao da će to ministarstvo obavestiti građane kada vakcina "dođe do određene faze i do zahteva da se u Srbiji testira", ali i kada vakcina ispuni sve uslove u srpskoj Agenciji za lekove.

- Mi nismo neka neozbiljna država koja može na nekom drugom principu da funkcioniše, da se ne ispoštuju sva ta pravila koja postoje - kazao je ministar.

Prema njegovim rečima, trebalo bi da krajem godine i početkom sledeće bude proizvedena bezbedna vakcina protiv korona virusa.

On je ponovio da će Srbija među prvima dobiti vakcinu koja bude bezbedna i bude ispunila sve uslove.

foto: Shutterstock

Lončar je apelovao na građane da prime vakcinu protiv sezonskog gripa, koja se očekuje od 1. oktobra, kako bi se izbegao "sudar korona virusa i sezonskog gripa".

Kineska Nacionalna biotehnička grupacija (CNBG) i kompanija Sinovak javile su ranije da su Srbija i Pakistan među zemljama koje su pristale da učestvuju u trećoj fazi kliničkih ispitivanja njihovih vakcina protiv korona virusa.

Kako je javio Rojters, kineske kompanije traže više podataka iz inostranstva za konačna odobrenja potencijalne vakcine, s obzirom da se broj novih infekcija u Kini smanjuje.

