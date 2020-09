PARK IZ DOBA JURE I NLO U BLACU: Ne propustite “300 ČUDA” u petak od 21 čas na Kurir TV

Serijal TV emisije “300 čuda” bavi se pričama o običnim - neobičnim ljudima, događajima, čudnim prirodnim fenomenima ili predelima. U svakoj epizodi serijala autorka Ljiljana Danilović donosi po dve tv priče ispričane na duhovit način, iz jednog potpuno drugačijeg ugla, sa željom da zabavi gledaoce, ali bez namere da ikoga ismeva.

U drugoj epizodi serijala “300 čuda” autorka nas vodi u nestvarno mesto, u Prebrezu kod Blaca. Na lokaciji Gluvi potok nalazi se paleontološko nalazište od pre 16 miliona godina, jedinstveno na Balkanu i u svetu. Meštanin Mića Miljković, koji je u šumi presreo ekipu, tvrdi da su tu nađena jaja od mamuta, kao i zubi i kljove nekih praživotinja.

Lokalitet je sasvim slučajno otkrio meštanin Rade Rakonjac daleke 1948. godine, kao dečak od 11 godina, a u emisiji ćete čuti njegovo svedočenje o fosilnim ostacima, kao i činjenice o vrstama krupnih sisara, koji su prvi put u Evropi nađeni upravo ovde.

A u Blacu se odigrao i slučajni susret sa neidentifikovanim letećim objektom. Svetlana Ceca Bukovac vraćajući se sa kolegom posle nastupa u susednom selu, jedva da je poverovala svojim očima kada se na nebu iznad njih pojavio leteći tanjir.

“Prvo sam ćutala, misleći da mi se pričinjava, a onda me kolega upitao -Vidiš li isto što i ja, leteći tanjir,” prepričava Ceca. “Lebdeo je iznad nas, ogroman, okrugao, sa brojnim jakim svetlima i lako su mogle da se vide neke osobe, kroz prozor tog objekta, kako se kreću. Nije nam bilo svejedno, ali smo nastavili da ga posmatramo kao skamenjeni. Pamtim kako je izgledao i žao mi što nisam imala mobilni da ga slikam. Uvek sam tvrdila da nismo sami u svemiru, a sada sam se u to i uverila. Dan posle toga, pozvali su me u policijsku stanicu da dam izjavu tim povodom”, tvrdi Ceca.

Emisija 300 čuda emituje se svakog petka od 21 čas na Kurir televiziji.

Foto: Kurir

Kurir