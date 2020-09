SRBIJOM HARAJU OPASNE SEKTE: U kandžama ovih sotona već je na desetine hiljada ljudi, mnogi su mrtvi ili opljačkani!

U našoj zemlji ima čak više desetina hiljada sektaša, koji su članovi sekti koje imaju totalitarne i destruktivne ciljeve. Mnoge od njih kriju se pod maskom raznih organizacija.

Najopasnije sekte u Srbiji su one koje u svojim učenjima i praksi imaju totalitarne i destruktivne ciljeve i radnje, a to su uglavnom sektne organizacije koje propagiraju da njihovi članovi iz korena u potpunosti i drastično brzo preomene svoj dosadašnji način života i rada.

To su i organizacije sektnog tipa koje zahtevaju drastičan i dugotrajan post, da se odreknete savremene medicine i da eventualno prihvate neku alternativnu, ali koju preferira njihova organizacija, objašnjava srpski sektolog.

"Opasne sekte su i one koje vam zabranjuju da primite transfuziju krvi u bilo kom obliku, pa i po cenu da izgubite život! One organizacije koje vas navode da se odreknete svoje porodice i svojih prijatelja, a da isključivo samo njih imate za prijatelje i pomno ih slušate. One koje vam neskriveno nude tehnike i metode drugih religija, a pri tome apsolutno niti su stručni niti su ovlašćeni za tako nešto", izjavio je ranije srpski sektolog Slađan Mijaljević za Mondo.

U Srbiji su vrlo prisutne satanističke, ali i istočnjačke sekte, koje mogu biti podjednako opasne. Prema njegovim rečima, takvih organizacija na teritoriji naše države ima desetak, ali sve one imaju svoje podružnice u mnogim većim gradovima.

Satanističke sekte odavno deluju kod nas i na našu nesreću vrlo su prisutne.Posebno se ističu Satanina crkva, O.T.O, Crna ruža, Satanini vitezovo, Vrata pakla, Vatra pakla i razne veštičije organizacije koje prihvataju direktno satanizam...

"Crna ruža jeste najrasprostranjenija i ima više podružnica u svim većim gradovima po Srbiji, ali koliko tačno članova ima to niko sa sigurnošću ne može da utvrdi iz nekoliko razloga. Broj članova se drži u strogoj tajnosti, velika je fluktacija članstva, ne postoji ni služba ni zvaničan registar da bi neko ustanovio broj članstva...", kaže Mijaljević.

Članovi satanističkih sekti uglavnom su u crnoj odeći, skloni samodestrukciji, i privrženi kultu Satane. O.T.O - Ordo Templi Orientis (Red istočnog hrama) jedna je od satanističkih sekti koja članove ima i u Srbiji. Iako se na sajtu O.T.O u Srbiji ne navodi da prinose životinjske žrtve, dešavalo se da se "pričešćuju" za oltarom i to uzimanjem kolača pomešanim sa svežom krlvlju mačaka, pasa, zečeva, petlova i drugih životinja.

Ova sekta je zasnovana na učenju Alistera Kroulija, engleskog okultiste, koji je O.T.O proglasio "Misionarskom organizacijom Novog Eona", odnosno misionarima novog doba. Posebno mesto među satanistima, kako u svetu, tako i u Srbiji zauzima - Satanina crkva - prva zvanična satasnistička crkva u svetu.

Članovi ove sekte slave Satanu, a orgije i bludničenje su svakodnevni deo njihovih rituala. Osnivač Satanine crkve Šandor La Vej, Amerikanac mađarskog porekla, od svoje kuće je napravio satanistički hram (crni zidovi, oltari, pentragami na podu, crne sveće...)

- U našoj državi na nesreću ima i istočnjačkih verskih sekti, koje imaju i priličan broj masaka organizacija, upozorava Mijaljević.

Prisutni su: (TM) Transcedentalna meditacija, Ošo šri Radžniš-Put belih oblaka, Čin Moj, Munova unifikaciona crkva, Sai Baba, Hare Krišna, kao i bezbrojne škole Joge i meditacije... Ove sekte u našoj zemlji imaju po više hiljada sledbenika i mogu biti izuzetno opasne.

Ozloglašena Munova sekta vodi se učenjem da na svakih 2.000 godina Bog šalje novog mesiju na Zemlju. To su bili Adam, Avram, Mojsije, Hrist, a sada je to Sun Mjung Mun - osnivač Unifikacione crkve.

Zoran Luković, inspektor u penziji, naveo je u svojoj knjizi "Verske sekte" da se u Munovoj sekti non-stop radi. "Ustaje se ujutro u četiri i uz oskudnu ishranu radi se do iznemoglosti, najčešže prodajući razne predmete na ulici, a zarađeni novac daje se crkvki. Sebi se ostavlja nužni deo... Jedina satisfakcija je obećano spasenje kroz činjenicu da se deca najvećeg mesije".

Unifikaciona Munova crkva je u štampi u Srbiji oglašavala razne kurseve stranih jezika pod povoljnim uslovima. U njihovoj organizaciji su i masovna venčanja. Po dogmi Unifikacione crkve, kako je naveo Luković, bračni drugovi sreću se prvi put na dan venčanja. Kandidat za venčanje dužan je da sedam godina najpre živi u celibatu, od toga tri godine radi kao "sakupljač novca", onda mu se kompjuterski određuje bračni drug, a mesija ima ekskluzivno pravo na izbor.

U Srbiji ima dosta i Sai Babinih sledbenika. Istočnjačka sekta prisutna je u Srbiji još od početka devedesetih kada je u Beogradu otvoren Sai Babin centar. Prema verovanju ovih sektaša, Sai Baba je "živi Bog". Sledbenici veruju da je on reinkarnacija Boga Višnua. Seanse ove sekte održavaju se uglavnom u stanovima, a u Beogradu posebno pažnju im privlači ušće Save u Dunav. Sai Babine pristalice, u Srbiji, ali u svetu, okrenuti su ekologiji, tako da među njihovim pristalicama ima aktivista u ekoloških strankama i "Zelenima".

Žrtve sekti su svih starosnih doba, nivoa obrazovanja i imovinskog stanja. Svaka sekta ima svoje ciljne grupe. Što je adept mlađi time može biti samo uspešna ili uspešnija žrtva i ništa više. Sekta od svakog može da ima korist, a vrlo dobro znaju kako to da iskoriste.

"Dešavalo se da neki ljudi pa čak i cele porodice tražeći pomoć i rešenje ulaze iz sekte u sektu i prođu kao u najtežim ratovima. Izgube zdravlje, imovinu a po neko i život. Kao da su nastradali u Afričkoj savani: prvo ih napadnu predatori, ubiju i podkidaju najveće komade mesa. Zatim, dođu strvinari koji oglođu skoro sve do koske. Posle njih dođu lešinari koji ostave samo najtvrđe kosti. I na kraju insekti i vrelo sunce, ni trag ne ostane!", objasnio je ranije je Mijaljević.

"Dešavalo se da se guru i žrtva nikada ne vide i ne sretnu licem u lice, a za samo nekoliko meseci žrtva izvrši samoubistvo!", istakao je Mijaljević.Sekte mogu biti veoma opasne i zato je neophodno da se informišite i obrazujete, inače bi u suprotnom sve moglo skupo da vas košta - i da vam eksplodira pravo u lice.

