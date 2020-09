ALARMANTNO UPOZORENJE DOKTORA TIODOROVIĆA: Opet ćemo puniti bolnice za 10-15 dana i umiraće mladi ako ne budemo oprezni

Povećanje broja obolelih od kovida verovatno ćemo imati za 10-15 dana zbog povratka naših ljudi s odmora iz Hrvatske i Albanije, gde je znatno povećan broj zaraženih. Koliko je tamo opasno, jasno je i po tome što je Austrija zabranila svojim građanima da idu u Zadarsku i Splitsku županiju. A koji dan kasnije biće i obolevanja onih koji se vraćaju iz Crne Gore, jer je ona relativno skoro otvorila granice za nas.

A tamo je ogroman skok broja obolelih, sa samo 628.000 stanovnika ima 264 zaražena za dan. Moramo maksimalno da budemo oprezni i poštujemo mere da ne bismo opet punili bolnice. Ne budemo li odgovorni, opet će nam umirati i mladi, kao tokom najjačeg udara u julu - kaže u intervjuu za Kurir epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović.

Znači li to da nam sleduje karantin za povratnike iz inostranstva?

- Kućna izolacija je zasad obavezna za sve koji su pozitivni na koronu, a nisu za bolnicu. To se još nije menjalo. A oni koji dolaze s letovanja, čim imaju neke tegobe ili sumnju, treba da se jave u kovid ambulantu, da lekar odredi da li su za kućnu izolaciju ili bolnicu. Ko nema apsolutno nikakve tegobe ili sumnje, može slobodno da se kreće. I sad je opasno, ali ako se drastično pogorša situacija u zemljama iz kojih dolaze, moraćemo da preduzmemo nešto, a to može biti i karantin. Ljudi moraju da shvate da se ne može šetati preko granice kao preko ulice.

Za sve đake koji imaju nekoga s tegobama ili pozitivnog u porodici, bez obzira na to što dete nema nikakve simptome, ostaje preporuka kućne izolacije 10-14 dana. Nije strašno da dva-tri dana ne ide u školu, tim pre što ima i onlajn nastava. Škole su trenutno najbezbednije mesto u Srbiji što se tiče korone. Đaci nose maske, poštuje se distanca. Samo svi roditelji treba da budu odgovorni i ne šalju decu ako u porodici ima išta sumnjivo ili se čeka rezultat testa.

Sudar u januaru Kad da očekujemo sudar korone i gripa? - Nadam se da to neće bit strašan udar. Sezona gripa je na vrhuncu tek u januaru-februaru, tako da bi se tada mogao očekivati najjači udar.

A studenti?

- I sa studentima nema problema. Petoro je u Nišu bilo sumnjivo, izolovali smo ih u odvojene soba dva dana dok nisu stigli rezultati, koji su negativni. Akademska zajednica će od 1. oktobra odlučiti kako će teći nastava. Jasno je da ne može sve onlajn, da mnogi fakulteti, kao medicina, moraju imati vežbe, praktičnu nastavu. Danas u Srbiji ima samo opreza, ali ne i panike. Narod je navikao na koronu, stekao iskustvo i zato sam optimista. Drugo je što uvek imate i do 10 odsto onih koja sve krše. To su oni profili ličnosti koji ako im kažete da je na Nijagarinim vodopadima zabranjeno skakanje, kažu: „Ko će meni da zabrani!“

Znači li to da je kazna jedini lek?

- S ljudima treba raditi. Protiv sam kazne jer ona kod Srbina proizvodi suprotan efekat. Kazna treba da bude kad je baš vanredno stanje, situacija. A ovako stalno treba pričati, pričati i pričati.

A ljudi neće da poštuju mere... -

- Splavovi su prepuni, često dobijam snimke, ni distance, ni maske. Pitaju me može li živa muzika u kafani. Može, al’ da orkestar bude metar i po do dva razmaknut, pevač osam metara od prvog stola. Kažu, pa kakvo je to uživanje kad ti ne pevaju na uvce. A samo kad pričamo kapljice idu metar do metar i po u daljinu. Ali čim počne neko da viče, kao na stadionu, ili da peva, kao u kafani, taj aerosol ide najmanje osam metara, a verovatno i duže.

Inače, zato je važno da se u kuću ne ulazi s cipelama. Uz ove iz inostranstva, kojih je, kako neki kažu i 100.000, ti klubovi, kafići, splavovi mogu da nam se vrate kao treći pik, zajedno s onima koji su letovali po planinama, jezerima, banjama, gde je pažnja popustila, pa da ponovo upadnemo u situaciju kao u julu, da punimo bolnice i da nam umiru mladi ljudi.

Zaključavaju gradove, a čak 75.000 srba je trenutno na letovanju U Crnoj Gori svaki treći pozitivan U poslednja 24 sata u Crnoj Gori je registrovano 219 novozaraženih od korona virusa. Direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša kaže da je poslednjih dana skoro 30 odsto testiranih pozitivno na korona virus! Mugoša je istakao „da se mora delovati i da ga je stah da će doći do novog zaključavanja, posebno gradova u kojima je širenje virusa najviše. Ono što može da bude veoma zabrinjavajuće za Srbiju svakako je činjenica da se trenutno u Crnoj Gori nalazi čak 75.000 srpskih građana!

Stvaramo li time bar kolektivni imunitet?

- Daleko smo od toga. Za to treba studija na bar 100.000 ljudi, pa da kažemo imamo li imunitet. Prema podacima srpske studije od pre dva meseca, koja je još u toku, imali smo u Beogradu svega šest odsto, u zapadnoj Srbiji 7,8, istočnoj četiri, jugu sedam. Jasno je da imuniteta neće biti bez vakcine.

Izuzetno cenjeni univerzitet u Oksfordu obustavio je finalno kliničko ispitivanje vakcine nakon obolevanja jednog dobrovoljca.

- Mnogo ih je u trci za vakcinu, ali najozbiljnije su kineska, ruska, američka i ova s Oksforda. Upravo i zato posle testiranja na životinjama ide treća faza - testiranje na ljudima, dobrovoljcima, da se vide postvakcinalne reakcije i eventualna neželjena dejstva. Iako je Oksford ozbiljan igrač, desilo se da ima neželjena dejstva i dobro je što je privremeno obustavljeno, da se radi na popravljanju vakcine. Rusi će da je testiraju na 400.000 ljudi, Kinezi testiraju na svojoj vojsci....

Ali kažu da će i na nama, da će treća faza testiranja biti i u Srbiji. Šta vi kažete na to?

- Mi treba da budemo korisnici vakcine, najbolje i najbezbednije koja bude proizvedena, a ne da budemo nečija treća faza. Sve tokom ispitivanja je tajna kompanije, a vakcine su ozbiljna stvar. Da bi je prihvatio, moraš da imaš kompletnu dokumentaciju, takozvani monitoring - kako je ispitana, gde, rezultati...

