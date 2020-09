DETALJNA PROGNOZA METEOROLOGA ZA SEPTEMBAR: Čeka nas toplo i suvo vreme, sa temperaturama znatno iznad proseka!

Marko Čubrilo, profesor geografije i metoeorolog otkriva da je "veoma izvesno da će ovaj mesec biti ekstremno sušan i znatno topliji od proseka". Kako navodi, naredni dani donose suvo i toplo, a povremeno i veoma toplo vreme, sa temperaturama na koje nismo navikli u septembru.

Ipak, kao najava jesenjih dana, noći će biti sveže, što neće smetati dnevnim temperaturama da do vikenda dostižu maksimume od 24 do 29 stepeni, dok se na jugu očekuje i do 33 stepena.

- Posle 12.09. očekuju se maksimumi znatno iznad proseka koji će se na kopnu uglavnom kretati od +26 do +31, ponegde i do +32, dok bi u zaleđu Jadrana i na jugu Hercegovine ponegde mogli biti i oko +34 stepena Celzijusa.

Tek oko 18.09, oba glavna modela imaju signal za manje narušavanje anticiklona, slabu ciklogenezu nad severom Italije, naoblačenje uz manje osveženje u kišu povremeno - kaže Čubrilo.

Dodaje da tek posle 20.09. počinje da se javlja signal za moguće konkretnije zahlađenje, ali navodi da je o tome još rano govoriti.

- Ovaj septembar će, osim ukoliko poslednjih 5-6 dana ne donesu neku veliku kišu biti vrlo sušan, to je u skladu sa dugoročnom prognozom i vrlo je verovatno da će i oktobar doneti deficit padavina, ali će temperaturno biti prosečan - zaključuje Čubrilo-

