KAPETAN BOGDAN JAVIO SE IZ MIGA 29: Služite časno, živela Srbija! Najlepša čestitka sa srpskog neba mladim oficirima!

"Republika Srbija i svi njeni građani ponosni su na svoju vojsku. Vojska Srbije jedna je od najvažnijih institucija naše države u koju građani imaju ogromno poverenje. Srbija je ponosna na sistem vojnog školstva. Dragi kadeti, u današnjem svetu nesigurnosti, izazova, Srbija mora da ima jaku vojsku, koja će sa ponosom, odvažnošću i smelošću da štiti Republiku Srbiju. Vojska Srbije čuvaće i štitiće vojnu neutralnost Srbije. Morate da znate da za sve nas i za sve vas postoji samo jedna i jedina otadžbina Srbija. Vas molim da nikada ne pokleknete, da svojom snagom i odlučnošću, znanjem i verom u svoju otadžbinu, odvratite svakog potencijalnog agresora i čuvate mir. Beskrajno sam zahvalan i vašim roditeljima što su odgajili takve junake i junakinje!" - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, na svečanoj promociji najmlađih oficira Vojske Srbije, dodelio je najuspešnijima pištolj sa posvetom.

