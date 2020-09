OVA KNJIGA ZVEZDANA JOVANOVIĆA UZDRMAĆE SRBIJU: Otkrio ko je iz demokratskih vlasti bio umešan u ubistvo Đinđića

Zvezdan Jovanović (55) u svojoj knjizi „Vučje staze“ o ubistvu srpskog premijera Zorana Đinđića (48) imenovaće političare iz tadašnje demokratske vlasti i policije, za koje tvrdi da su umešani u atentat, a za svoje tvrdnje nabavio je i dokumentaciju-

Nakon 6 godina pisanja u njoj će se naći neobjavljeni detalji o atentatu.

"Zvezdan godinama istražuje sve oko atentata i na kraju je pribavio i zvaničnu dokumentaciju od državnih organa. Mnogo toga je isplivalo na suđenjima koja je obeležila ta stigma stvorena oko JSO. Zvezdan slaže pažljivo sve te detalje i kockice, potkrepljujući ih zvaničnim dokumentima državnih organa. Koliko znam, nikoga ne štedi od političara, ali im ni ne dodaje", izjavio je njegov advokat Gradimir Nalić.

On navodi da Zvezdan u knjizi opisuje svoj ratni put i ratni put svojih drugova, zbog čega se knjige i zove „Vučje staze“.

"U drugom delu opisuje trenutak kada je uhapšen i od njega iznuđeno priznanje, koje je naravno opovrgao tokom postupka. Sve ostalo što namerava da otkrije može da se svede na dve stvari. Zvezdan u toj knjizi slaže pažljivo sve te detalje i kockice, potkrepljujući ih zvaničnim dokumentima državnih organa. Sklapa jednu priču koja je odavno manje-više vidljiva. Dosad nema reakcije i to je odgovor da li će to biti bura ili će se sve završiti u opštem ćutanju. On otkriva i neka svoja saznanja koja će podeliti sa čitaocima. Po mom mišljenju, koliko sam video, on to radi izvanredno, a njegova lična saznanja ćemo morati svi da sačekamo", ispričao je Nalić.

Advokat je otkrio da Jovanović knjigu piše na računaru, iako nema internet.

"Ima nužne programe za pretraživanje, ali nema civilizacijsko dostignuće da ide u korak sa životom. Postoje načini da se njegova komunikacija ograniči softverski i mi ćemo raditi na tome da se pravilnik u tom pravcu poboljša. Isključen je iz života u potpunosti. Protok vremena je dao nova svedočenja aktera tog doba koji su pisali knjige i potrčali pred rudu. Sada će zbog toga morati i da objašnjavaju ne samo čitaocima već, nadam se, i državnim organima", napominje Zvezdanov advokat.

Nalić ističe da njegov klijent uvek vodi računa da ne stavi svoju državu ili svoje drugove u loš položaj u odnosu na događaj iz tog vremena jer, kako navodi, mnogo toga može da se zloupotrebi. U planu je i elektronska prezentacija te knjige.

"Zvezdan nije snajperista. Tu ulogu mu je dodelila policija koja je kreirala priču o Zvezdanu Jovanoviću kao ubici. Saslušan je oružar JSO, koji nije potvrdio da je taj snajper iz jedinice, a on je doneo i materijalne dokaze, zvaničnu evidenciju iz JSO, o tome kome je pripadao daljinomer i kako ga je policija i od koga oduzela, sa kojeg je utvrđivana navodna udaljenost strelca od cilja. Pripadao je potpuno drugom pripadniku JSO. Daljinomer nikad nije oduzet od Zvezdana, kako je to Mile Novaković napisao. Postoje materijalni dokazi od kog je oduzet i gde je završio", naglašava advokat Nalić.

(Kurir.rs/Alo.rs)

