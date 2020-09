ZA DLAKU IZBEGNUTA KATASTROFA U KOSJERIĆU: Učiteljica šetala prvake zbijene i bez maske

U Osnovnoj školi "Mito Igumanović" u Kosjeriću pukom srećom je izbegnuto masovno zaražavanje učenika nakon što je učiteljica M. S. novopečene prvake u grupi, bez fizičke distance i maski, prošetala kroz školsko dvorište, o čemu svedoči i fotografija koja kruži društvenim mrežama!

Ova incidentna situacija se, kako saznajemo, dogodila dan uči početka školske godine, 31. avgusta, na upoznavanju prvaka s učiteljicom, nakon čega je šestoro roditelja odlučilo da decu više ne šalju u školu već da pohađaju isključivo onlajn nastavu.

Da stvar bude gora, do kršenja zdravstvenih propisa u ovoj kosjerićkoj školi došlo je uprkos višemesečnim apelima epidemiologa na obavezno nošenje maski, kao i detaljnog uputstva koje je Ministarstvo prosvete poslalo školama i pre početka nastave, a po kome je nošenje maski obavezno u zatvorenom, ali i u školskim dvorištima kada nije moguće poštovati obaveznu distancu od 1,5 metara između učenika.

Direktor potvrdio

Direktor ove škole Milovan Joksimović potvrdio je za Kurir da se incident prikazan na fotografiji dogodio 31. avgusta, pre nego što su đaci ušli u školu. - Učiteljica je prvake povela preko dvorišta ka jednom delu škole, ka drugom ulazu, imamo dva ulaza, a oni su krenuli za njom. Jedno odeljenje je ušlo na jedan ulaz, drugo na drugi. Ona je imala masku, stajala joj je okačena na ruci, mislila je da napolju nisu obavezne maske - rekao je Joksimović i dodao da su zbog toga školu u petak posetili načelnik Školske uprave i dve inspekcije iz Ministarstva prosvete.

- Kada se dolazi u školu, nošenje maski je obavezno. Od tada svi zaposleni i deca nose maske, kontrolišem to svako jutra u dvorištu i unutar škole - istakao je Joksimović.

Postepene sankcije

O ovom slučaju obavešten je i ministar prosvete Mladen Šarčević, koji je za Kurir poručio da je "škola pravno lice" i da je prvi čovek pozvan da to rešava - direktor. Upitan da li će pojedinci koji krše preporuke biti sankcionisani, ministar je odgovorio:

- Postepeno, prvo je dobro da kao ljudi popričaju, pa da uključe lokalnu samoupravu. Fotografija učiteljice s đacima bez maski je od 31. avgusta, s prijema prvaka. Dogovor je sa šest roditelja da im deca uče na daljinu - naveo je ministar.

Dr Radmilo Petrović

Ovakve situacije ne smeju da se ponove

Epidemiolog Radmilo Petrović kaže za Kurir da nema drugog rešenja za sprečavanje širenja epidemije osim nošenja maski, a tu je i fizička distanca na otvorenom i zatvorenom, što u ovom slučaju nije bilo ispoštovano.

- Najopasnije je da se ne nosi maska jer je to osnovna zaštita od infekcije, a posle toga slede i kontakt, pranje ruku, distanca... To ne sme da se dozvoli više nikako, jer će nam se osvetiti. Ovog puta je to prošlo ovako kako smo najviše želeli, bez širenja epidemije u školi. Takvo ponašanje može da bude opasno ako se dogodi da je neko od dece imao virus i da ga je širio - navodi Petrović i dodaje da je to što pojedini traže da se zabrani nošenje maski opasno i da "dok ne dođe vakcina, moramo svi da nosimo maske".