PREDRAG KON: Pravi nadzor ljudi koji se vraćaju iz inostranstva moguć samo u vanrednom stanju!

BEOGRAD - Ako očekujete povratak 50.000 ljudi, koje treba da pratite 10 dana, to je pola miliona nadzora. Pravi nadzora moguć je samo u vanrednom stanju, upozorava epidemiolog Predrag Kon!

- O sprovođenju nekog vida nadzora nad državljanima koji se vraćaju iz inostranstva govorilo se nedeljama unazad. Mera koju smo doneli da se ljudi koji se vraćaju javljaju, a koje treba da pratite deset dana, sprovodiva je u praksi i imaće dugoročne efekte, pogotovu u narednom periodu kada dolazi vreme slava i zimskih praznika. Ako želimo da nam se nikada više ne ponovi jul mesec, mi moramo mesecima unapred da planiramo i zarmišljamo", upozorava Predrag Kon i dodaje.

- Mi smo govorili da povratak ljudi iz inostrnanstva nosi epidemiološki rizik. Ja sam i ranije govorio i sada ću reći da je to politička odluka. Političke odluke su odluke kad nešto ne može da se sprovede i ne vidi se način da se sprovede, onda se jednostavno i ne uvodi. Mi smo sada našli način koji ćemo istestirati. Ovo jeste neki vid zdravstvenog nadzora, ali nije onaj zdravstveni nadzor koji je definisan zakonom i za koji su odgovorni instituti za javno zdravlje.

Takav zdravstveni nadzor ne bi bio moguć. Jer ako očekujete povratak 50.000 ljudi koji treba da pratite 10 dana, to je pola miliona nadzora. Tako nešto nije moguće sprovesti bez vanrednog stanja - ističe Kon

On dodaje da će se pronaći način da se povratinici prijave tako da to bude što manje opterećujuće i za same građene i za lekare.

Kako kaže, postoji nekoliko mogućnosti, uključujući i elektronske prijave, pozivanje kol-centra, ail i fizički odlazak u kovid ambulantu, što je opcija koju treba izbeći kad god je moguće, dodaje epidemiolog.

