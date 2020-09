BUDIMO HUMANI, POMOZIMO MATEJI DA GOVORI: Zbog cerebralne paralize, ne može da komunicira sa roditeljima!

Devetogodišnji Mateja Mišić iz Železnika ima dijagnozu cerebralne paralize i drugi je razred specijalne škole. Njegovi roditelji apeluju na sve ljude dobre volje da se uključe u humanitarnu akciju slanjem SMS poruke sa brojem 27 na 3030, kako bi njihovo dete bilo osposobljeno za rukovanje na komunikatoru, koji je jedini način da on razgovara sa roditeljima i okruženjem. Pored toga, njemu je neophodan novac za vežbe i specijalna pomagala.

foto: Humanitarna fondacija

Dragana Mišić, Matejina majka kaže za Kurir da njen sin zna da izgovara desetak reči, komunicira pogledom a ponekad i gestikulacijom ali da ga frustrira to što ne može roditeljima da objasni kada ga nešto zaboli, ili kada ima neke potrebe.

foto: Privatna Arhiva

- Kupili smo komunikator prošle godine i Mareja sada ide na trening komunikacije, što nedeljno košta oko 7.000 dinara. On se na taj način osposobljava, uči za školu... Preko njega će komunicirati sa nama, komunikator priča za njega. Uči slova i on će nama na tom komunikatoru ispisivati slova, reči i rečenice. To učenje traje više godina - navodi Matejina majka i dodaje da se i roditelji istovremeno obučavaju za rad na komunikatoru i da je u sve uključen i logoped.

- Njemu treba novac za trening komunikacije i nastavak rehabilitacije, što podrazumeva vežbe koje mora da radi svakodnevno. Važna su mu i pomagala, sledeće pokagalo koje treba da kupimo košta 2.000 evra, to je specijalizovano sedište za automobil - navela je Dragana. Kaže da je njen sin "zarobljen u sopstvenom telu".

foto: Privatna Arhiva

- Pametan je, sve razume, uči, osposobljava se za život. Bitno nam je da se osposobi i da može lepo da komunicira - kaže nam Matejina majka. Prema njenim rečima, Mateja je bio potpuno zdrava beba punih devet meseci, nakon čega je usledio komplikovan porođaj i fatalna greška lekara.

- Ta njihova greška je dovela do toga da je on danas u invalidskim kolicima. 38 sati od pucanja vodenjaka, gotovo dva dana sam bila u bolnici, nisu hteli da me porode carskim rezom već prirodnim putem, što je dovelo do gušenja bebe na porođaju. Čupali su da vakumom, koji je još više uništio njegovo zdravlje. Sada se borimo da ga osposobimo za život, za upotrebu komunikatora. Ima puno da uči i da se osposobljava za to, ali se nadamo najboljem.

Foto: Humanitarna fondacija/K. V.

