BRANISLAV TIODOROVIĆ: Da budemo srećni ako nabavimo i milion vakcina protiv korone

Srbija sutra postaje deo Kovaksa, globalnog programa za isporuku cepiva. Po saznanjima Kurira, pucamo na dva do tri miliona doza, a član kriznog štaba kaže da bi i milion bio uspeh

Ministarstvo zdravlja i Vlada Srbije privode kraju pregovore o saradnji sa predstavnicima globalnog programa Kovaks o modalitetima saradnje kad je reč o pristupu vakcini protiv kovida 19, a sutra, 18. septembra, sa ovom organizacijom i zvanično će biti potpisan ugovor.

Modaliteti saradnje

Ovo je juče najavila premijerka Srbije Ana Brnabić, reagujući na navode Udružene opozicije Srbije (UOS), koja je od Vlade zatražila da se obrati međunarodnim organizacijama kako bi se obezbedilo da građani Srbije dobiju vakcine koje će biti dostupne i građanima EU.

- Za žaljenje je što globalni problem naša opozicija koristi za unutrašnju političku borbu. Kao i uvek, i ovog puta su i nekompetentni i neinformisani. Vlada sa Kovaksom razgovara već duže vreme o modalitetu saradnje, koji će se potvrditi 18. septembra - napisala je Brnabićeva na Tviteru.

I prof. dr Berislav Vekić, državni sekretar Ministarstva zdravlja, istakao je da pregovori traju već mesec i po dana i da će ugovor biti potpisan 18. septembra, čime će Srbija stati u red sa 173 zemlje za nabavku kovid vakcina.

- Uporedo sa registracijom vakcine u EU, ići će i registracija u Agenciji za lekove i medicinska sredstva (ALIMS). Želimo da naši građani dobiju sigurnu, bezbednu vakcinu - naveo je on za Tanjug i dodao da sve zemlje sveta mogu aplikovati preko Kovaksa za dobijanje jedne od vakcina koje budu registrovane:

Vojska, policija...

- Pratimo situaciju i videćemo koja će biti prva registrovana. Srbija će aplikovati za najsigurniju i najbolju vakcinu.

Srbija bi, kako nezvanično saznajemo, najviše volela da obezbedi dve do tri miliona vakcina, ali bi, kako kaže epidemiolog i član kriznog štaba prof. dr Branislav Tiodorović, trebalo da budemo srećni i ako nabavimo milion doza, jer je u svetu velika trka za cepivom.

- Moramo da obezbedimo vakcine da pokrijemo najosetljivije kategorije stanovništa, a to su hronični bolesnici, starije osobe, oni koji imaju pad imuniteta (nasleđen ili stečen) i deca, kojima je to potrebno. Naravno, obavezna treba da bude za zdravstvene radnike i zbog njih samih, da se ne zaraze, a i zbog pacijenata. Bilo bi dobro da vakcinu dobiju i sektori kao što su vojska, policija, zaposleni u bankama, poštama, gradskim i opštinskim upravama, mestima gde cirkuliše mnogo ljudi. Ali i novinari, jer se oni svuda kreću - kaže Tiodorović i dodaje da o Kovaksu do sada nije bilo reči u kriznom štabu.

I IZ UVOZA I IZ „TORLAKA“ Oko 500.000 doza vakcina protiv gripa Berislav Vekić rekao je i da će Srbija predstojeću sezonu gripa dočekati spremno sa više od 500.000 doza vakcina - 345.000 iz uvoza i 200.000 „Torlakovih“. - Ove godine smo predvideli za 30 odsto više vakcina u odnosu na prošlu godinu. Govorim o četvorovalentnoj vakcini protiv gripa - rekao je Vekić. Prve doze i prva isporuka očekuju se 1. oktobra, a nakon toga kreće distribucija po domovima zdravlja i zavodima za javno zdravlje.

DARIJA KISIĆ TEPAVČEVIĆ Uskoro testovi i iz pljuvačke foto: Kurir Validacija testova za brz skrining koronavirusa, koji detektuju virus iz pljuvačke, jeste u procesu, rekla je juče zamenica direktora „Batuta“ dr Darija Kisić Tepavčević. - U ovom momentu imamo na raspolaganju nekoliko vrsta prvenstveno antigenskih testova koji će se validirati narednih dana i prvenstveno će biti namenjeni populaciji kojoj je potreban skrining - deci, staračkim domovima, vojnim kolektivima, na granični prelazima - rekla je ona i dodala da svaki od tih testova koji se koriste za brz skrining ima malu verovatnoću da da lažni negativni rezultat.

TRAŽI SE NAJBEZBEDNIJA VAKCINA Priželjkujemo oksfordsku Iako je u svetu ogromna borba za vakcine protiv koronavirusa, Srbija preduzima ogromne napore, kako nezvanično saznajemo, da obezbedi najkvalitetnije cepivo za domaće stanovništvo. - Naša je namera da to bude najbezbednija vakcina, a zasad kao takva deluje „Astra Zeneka“, koju razvija Oksford - kaže izvor Kurira.

O PROGRAMU KOVAKS To je globalna šema dizajnirana za distribuciju vakcine po najnižim mogućim cenama

Polanira se da se dve milijarde doza raspodeli do 2021.

Cilj je da rasprostranjenost vakcine bude jednaka

Plan programa do sada su potpisale 172 zemlje, koje predstavljaju 70 odsto svetske populacije

Program uključuje sve proizvođače vakcina koji su ušli u treću fazu ispitivanja vakcine protiv kovida 19

