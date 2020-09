SISTEM NADZORA SE TESTIRA, TREBA GA ISPRATITI: Kon pravi nalet građana očekuje tek za OVE DANE (KURIR TV)

Jako je važno da je običan nadzorni sistem uspostavljen, i da on predstavlja ništa drugo do apel našim građanima da ne budu u području gde je transmisija koronavirusa čak 25 puta veća i intenzivija nego u zemlji, objasnio je dr Predrag Kon na sednici Kriznog štaba. Epidemiolog je naglasio da je efekat mera već postignut, te da je nadalje potrebno da se sistem isprati i kasnije, jer se trenutno on samo praktično testira. Prema Konovim rečima, ozbiljan nalet građana se očekuje tek pred veće slave, Novu Godinu i Božić. Kisić Tepavčević je dodala da ne smatra da su mere kontraproduktivne i zakasnile, jer je jedan od razloga zašto se čekalo do petka u 18 sati upravo taj da bi naši ljudi imali vremena da se organizuju i vrate u svoju zemlju bez pravljenja gužvi.

