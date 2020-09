EKSKLUZIVNO! PONOVO KREĆE NAGRADNA IGRA "UZMI RAČUN I POBEDI": Glavne nagrade sve sami stanovi i automobili

U cilju suzbijanja sive ekonomije, država ponovo pokreće veliku nagradnu igru "Uzmi račun i pobedi", u kojoj će građani sakupljajući fiskalne račune moći, uz malo sreće, da postanu vlasnici još vrednijih nagrada nego prošli put - automobila "fijat 500L", stana u naselju Zemunske kapije ili pak luksuznog stana u Beogradu na vodi, ekskluzivno saznaje Kurir u Vladi Srbije.

- Važiće se računi od 1. septembra ove godine. Sada će dominirati veće i prestižnije nagrade. Između ostalog, biće podeljeno 60 automobila 'fijat 500L', 10 stanova u naselju Zemunske kapije i dva u Beogradu na vodi - otkriva naš sagovornik.

Učestvuju samo punoletni

- Učesnici u nagradnoj igri neće plaćati poštansku uslugu prilikom slanja koverti. Biće, kao i prošli put, dva kruga, a sve koverte koje su prispele u prvom krugu nagradne igre učestvovaće i u drugom. Pravila su ista. Koverta treba da ima 10 fiskalnih računa, a svaki račun mora biti na minimum 100 dinara - objašnjava naš sagovornik i dodaje da će se prvi krug završiti do Nove godine.

Pravo učešća, kako navodi, imaće sva punoletna lica s prebivalištem ili boravištem na teritoriji Srbije, izuzev lica koja su u radnom odnosu ili su na drugi način angažovana za rad u kabinetu predsednika Vlade Srbije, Generalnom sekretarijatu Vlade, Ministarstvu finansija, Republičkoj direkciji za imovinu, Upravi za igre na sreću, Poreskoj upravi, Državnoj lutriji Srbije, JP Pošta Srbije i Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj (NALED), kao i članovi Komisije za praćenje regularnosti izvlačenja nagrada i utvrđivanja dobitnika.

Podsetimo, nagradna igra "Uzmi račun i pobedi" prvi put je bila organizovana u martu 2017. s nagradnim fondom vrednim 135 miliona dinara. Drugi ciklus organizovan je početkom 2018, imao je dva kruga sa po četiri izvlačenja, a u igri je učestvovao čak 41 odsto građana, koji su poslali 11 miliona koverata. U ovom ciklusu podeljena je 291 nagrada ukupne vrednosti 257 miliona dinara.

Suzbijanje sive ekonomije

Nagradna igra "Uzmi račun i pobedi" ima za cilj suzbijanje sive ekonomije i edukaciju građana o značaju izdavanja fiskalnih računa, a da se taj cilj i postiže, pokazuju i podaci Poreske uprave. Tako je, podsetimo, tokom trajanja prethodne nagradne igre uočena veća spremnost građana da ukažu na slučajeve poslovanja mimo propisa, budući da su samo u periodu od januara do aprila 2018. podneli 13 odsto više prijava nego u istom periodu 2017. i čak 55 odsto prijava više u odnosu na 2016.

SINIŠA MALI: Građani, pri svakoj kupovini tražite račun

l Ministar finansija Siniša Mali potvrdio je za Kurir da startuje nagradna igra uz poruku da građani već sada mogu da skupljaju fiskalne račune.

foto: Marina Lopičić

- Pozivam ih da to čine u što većem broju, jer na taj način, s jedne strane, imaju šanse da osvoje vredne nagrade, a s druge strane doprinose smanjenju sive ekonomije. To znači da ćemo imati više sredstava za izgradnju bolnica, škola, auto-puteva, železnice. Dakle, pozivam sugrađane da pri svakoj kupovini traže fiskalni račun, ukoliko ga prethodno nisu dobili, jer na to imaju pravo. Želimo da na ovaj način upravo podignemo njihovu svest i da im ukažemo na važnost uzimanja fiskalnih isečaka, jer to znači i bolji kvalitet njihovog života - rekao je Mali.

On je podvukao da su rezultati prethodne nagradne igre bili odlični, tako da i sad imaju visoka očekivanja.