U PROGRAMU OTKRIO ZABRINJAVAJUĆE PODATKE! Kon: Imamo informacije da je verovatno na OVOM mestu došlo do zaražavanja

Epidemiolog Predrag Kon, izjavio je jutros da je realno očekivanje da će novih mera biti kada zahladni, zavisi od toga gde će i da li će broj novoobolelih raste.

- Imali smo kritičnu situaciju sa jednim ispitom. Bilo ih je 100 u prostoriji. 100 studenata na jednom ispitu, a znamo kolika su ograničenja. Imamo informacije da je verovatno na tom mestu došlo do zaražavanja - rekao je jutros dr Kon.

Pored veselja, srednje škole su problem za širenje korona virusa, koje pohađa oko 300.000 učenika. Mlađa deca se uzdržavaju, starija slabije.

- Mi nemamo definisano šta će biti ako dođe do eksplozije veselja i slava. Molimo ljude da shvate da ulazimo u sezonu kada je to opasno.

- U oktobru je vrlo bitno, naročito za zdravstvene radnike, koji moraju biti svesni da će možda opet biti u kovid bolnicama, da uradimo sve što je moguće da se jul ne ponovi. Vreme nije stalo, slave i praznici dolaze, a virus ne odlazi - kazao je on.

Dodao je da u Sloveniji tek sada uvode ono što mi već jesmo.

- Mi do pre 10 godina nismo imali zakon o vanrednim situacijama, a on sada postoji. Krizni štab usmrava i daje rešenja, ali Zakon svuda funkcioniše, osim u slučaju pandemije. Bez vanrednog stanja, nikakva kontrola ne može da se obezbedi u samoizolaciji - kazao je on.

Trampovi planovi za vakcinu nisu realni Tramp je najavio 100 miliona vakcina, ali dr Kon kaže da to nije realno. - To bi bilo samo da apsolutno svi hoće da je prime i da su one odmah dostupne. To se u serijama sprovodi, ne može odjednom. To je i tehnički nizvodljivo. Velika je to zemlja, moglo bi da se zamisli da je moguće, ali samo ako bi sve išlo kako je Tramp zamislio. - Prvo i osnovno je da je vakcina bezbedna, efikasna i efektivna - zaključio je on.

Kurir.rs/Pink Tv

Kurir