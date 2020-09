DA IMATE LOKAL I DA VAS KONOBAR KRADE: Gazdarica Danica TVITOM zapalila mreže! Evo šta su joj savetovali (FOTO)

BEOGRAD - Danica, gazdarica jednog lokala, požalila se na Tviteru da je konobar potkrada i na toj društvnoj mreži zatražila savet kako da se postavi i kako da odreaguje jer je konobar baš mlad, gotovo dete.

- Da imate lokal, i da vas konobar krade, koji je prijavljen, kojem plata ne kasni nijedan dan, da li biste mu manjak odbili od sledeće plate?, napisala je Danica a onda su komentari počeli da pljušte.

- Ne postoji konobar koji ne potkrada poslodavca...

- Kad potkrada tebe, krade i od gostiju. Neće taj prestati, ma šta da obećava. Razgovor i sporazumni raskid ugovora...

Neki su ustali i u "odbranu" konobara uz argument da gazde kafića mlate pare na narodu na flaširanoj vodi i čaju tako da nema šta da se žale na svoje konobare Bilo je saveta i da gazdarfica malo zažmuri ako joj baš taj konobar donosi dobru zaradu.

- Moraš da preciziraš kako krade. Ako napravi sebi koji dinar tako što od devet kafa napravi 10, to radi svaki konobar, veruj mi. Samo treba da se smanji na razumnu meru i to je to - kaže se u još jednom komentaru na šta je Danica gazdarica rekla da za "foru sa kafama" već zna i da je prkeo toga prešla više puta. Među komentatorima bilo je i onih koji su svojevremeno konobarisali pa su ili otkrivali svoja iskustva ili tvrdili da nikad nisu uzeli ništa jer su im i zaradai bakšiš bili top!

Inače, plata srpskog konobara je prosečna - pedesetak hiljada a bakšiš zavisi, može mesečno da dogura i do stotinak evra ako je konobar vešt, uljudan i pristojan, a lokal popularan. Konobari među tviterašima kažu i da najbolje bakšiše ostavljaju gosti za koje nikad ne biste rekli da imaju, a da su najveće stipse oni najskuplje obučeni i najdoteraniji.

