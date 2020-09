SKANDAL! Radnik iz Beograda dobio otkaz jer ne jede svinjetinu! Vlasnik firme: PA, ŠTA?!

Mislili smo da su ovakva vremena prošlo i da je nemoguće da se dogode ove stvari, ali... Slučaj jednog zaposlenog u kompaniji "STS avijacija" nas je vratio u doba verskih diskriminacija!

Naime, jedan njihov radnik iz Beograda dobio je otkaz jer ne jede svinjetinu?! Da, dobro ste pročitali. Uz to, za vreme samog obavljanja posla, prolazio je više puta kroz versku diskriminaciju od strane pretpostavljenih.

- Zvanično obrazloženje nisam dobio, jer mi se nisu ni javili na telefon. Samo sam "izbačen" iz vajber grupe. Pozvao sam šefa akcije da vidim o čemu se radi, nije se javio. Tako da ćemo očito morati da pričamo na sudu - počeo je (doskoro) zaposleni priču za Kurir.

Ipak, od kolega s kojima radi u kompaniji "STS avijacija" već tri godine je dobio objašnjenje zašto je precrtan.

- Ispao je problem zbog toga što ne jedem svinjetinu, što mi je jedan pretpostavljeni, na poziciji "grand operejš menadžera" više puta u prošlosti skretao pažnju da mu je to problematično, a sad mu je izgleda prekipelo zbog toga. Takođe, ne sviđa mu se što sam odbio da točim gorivo za sve avione, na šta nas teraju, uprkos tome što je to najstrože zabranjeno da rade ljudi koji nemaju sertifikat za to i takođe ni potrebno opremu. Mi nismo imali ni jedno ni drugo, a to nam je bila radna obaveza.

foto: Profimedia

Iz razgovora sa njim saznajemo da ovo nije prvi put da se suočio sa ovakvim stvarima.

- Nebrojno puta nisam uopšte dobijao obroke na aerodromu, pod izgovorom pomenutog menadžera da je zaboravio "za mene". U Podgorici taj isti šef akcije rekao "ma, naučićemo mi njega da jede svinjetinu" i to pred desetinama svedoka. Ima još dosta primera. Pa, mu je najlakše bilo da sada sve reši otkazom, iako sam samo nekoliko dana pred polazak na letačku akciju uredno potpisao ugovor - zaključio je naš sagovornik.

Kompanija "STS avijacija" radi na prostoru kompletnog balkanskog poluostrva akcije u kojima se izbacuje hrana iz aviona za divlje životinje (u cilju suzbijanja besnila kod divljih životinja). Da sve bude još apsurdnije ovi projekti se većinski finansiraju od strane Evropske unije.

Vlasnik: Pa, šta ako nije dobijao hranu! U potrazi za drugom stranom priče pozvali smo Dejana Acimovića, vlasnika kompanije "STS avijacija" kako bi dobili odgovor na pitanje: da li je tačno da je jedan njihov zaposleni prolazio kroz versku diskriminaciju? - Kakvu diskriminaciju? Versku? Nemam sada vremena da pričam sa vama, u poslu sam nekom, čujemo se drugi put - rekao je Acimović. Da li možemo da dobijemo, bar, odgovor na pitanje da li je tačno da je vaš zaposleni ostajao bez obroka na aerodromima, samo zato jer nije jeo svinjetinu? - Pa, šta?! Ajde, dovođenja, nemam vremena - poručio je Aćimović i prekinuo vezu.

M. Bjelinić

Kurir