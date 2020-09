POD ŠATRAMA NA KUPUSIJADI STOTINE LJUDI BEZ MASKE I DISTANCE: Zbog zarade u Mrčajevcima napravili leglo zaraze

Lokalni ugostitelji, uprkos zabranama, ali i upozorenjima epidemiologa, organizovali su samoinicijativno u Mrčajevcima kod Čačka neformalnu kupusijadu, kojoj je u petak prisustvovalo više stotina ljudi uz kršenje propisanih mera zaštite, saznaje Kurir!

Profit iznad zdravlja

U nekoliko ugostiteljskih objekata i tri šatre orila se muzika, točilo se piće, posetioci su se gužvali dok su sedeli i po desetoro za jednim stolom, a trebalo bi da su na metar i po udaljeni, pevali i veselili se, a masku nije nosio skoro niko, pa čak ni konobari, vidi se na video-snimku koji je dostavljen redakciji Kurira.

- Kupusijada se tradicionalno održava u ovo vreme, ali je ove godine zbog koronavirusa otkazana. To nije sprečilo pojedine lokalne ugostitelje iz Čačka i Mrčajevaca da je zbog profita samoinicijativno, bez ikakvih dozvola, organizuju kao da je sve normalno. Dvoje ugostitelja, koji tamo već imaju objekte, proširilo je svoje kapacitete tako što je postavilo šatore, a pored toga postavljen je i jedan veliki šator na javnoj površini, kod hrasta u centru Mrčajevaca, koji može da primi nekoliko stotina ljudi. Ovo ludilo trajaće do kraja vikenda - kaže za Kurir Zoran M. iz Čačka, koji je i sam ugostitelj, ali revoltiran onim što je video u petak.

- Vlasnik sam sali za svadbe i sedam meseci nisam radio ništa. Ove godine sam imao zakazano 211 veselja i sve je propalo. Imam 45 radnika, ne znam gde udaram... Stvarno nema smisla da se organizuje neka takva manifestacija, a da niko ne reaguje. Svi ćemo se pozaražavati - kaže naš sagovornik.

Kuvaju kupus po dvorištima

Radoslav Bogićević, predsednik MZ Mrčajevci, kaže da se organizacioni odbor zvanične Kupusijade ove godine nije ni sastajao, jer je održavanje većih skupova zabranjeno.

- Ono čega u Mrčajevcima ima to su gosti koji nam tradicionalno dolaze, kumovi, prijatelji... Za njih u svojim kućama i dvorištima kuvamo kupus, ali to su manji skupovi, porodičnog tipa. Ko je šta radio mimo zvaničnih organizatora, mi to ne znamo - kaže Bogićević.

Ovo je, inače, samo poslednji u nizu slučajeva kojih ima širom Srbije da se lakomisleno organizuju proslave i veselja s velikim brojem ljudi, a da se ne poštuje fizička distanca niti nose maske.

Otuda je i epidemiolog Predrag Kon ponovio juče upozorio na opasnost od ovakvih masovnih okupljanja i naglasio da ne isključuje ni uvođenje novih mera kada zahladni:

- Nemamo definisano šta će biti ako dođe do eksplozije veselja i slava. Molimo ljude da shvate da ulazimo u sezonu kada je to opasno.

INSPEKCIJA U MRČAJEVCIMA Izveštaj sledeće nedelje Igor Krivokapić, načelnik Uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka, kaže za Kurir da je inspekcija bila u petak u Mrčajevcima, ali da će izveštaj dobiti sledeće nedelje (?!). - U našoj nadležnosti je kontrola radnog vremena ugostiteljskih i trgovinskih objekata na malo. Inspekcija je postupala u petak u Mrčajevcima, ali ću izveštaj dobiti sledeće nedelje. Na fiksni telefon sanitarne inspekcije juče se niko nije javljao.

BRANISLAV TIODOROVIĆ Kazne i za kućne proslave foto: Nemanja Nikolić U otvorenim i zatvorenim prostorima maksimalan broj posetioca je 30, a i oni su u obavezi da drže distancu. Međutim, to je dovelo do toga da Srbi sve češće proslave i svadbe organizuju na privatnom posedu ili pod šatrama. Dr Branislav Tiodorović, epidemiolog, naglašava da to ne znači da će izbeći inspekciju: - Ako neko organizuje svadbu pod šatorom, u svom dvorištu, inspekcija ima pravo da uđe i da utvrdi stanje. Ako je više od 30 osoba i ako se ne pridržavaju propisanih mera, ima pravo da piše kaznu.

