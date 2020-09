NEODGOVORNO: Pokretnim krovovima i šatrama kafedžije mažu oči inspekciji

Održavanje Kupusijade pod šatrama u Mrčajevcima tokom proteklog vikenda najsvežiji je, ali ne i jedini primer masovnog kršenja epidemioloških mera u ugostiteljskim objektima, koje bi celoj naciji moglo da se obije o glavu.

Da su kafići, restorani i kafane puni svako veče širom Srbije, da se peva i veseli bez maske ili distance, već je poznato svima, a kako bi sve to omogućili, ugostitelji su smislili nove načine da zaobiđu zabranu okupljanja više od 30 ljudi u zatvorenom i to tako što prave nove bašte, stare proširuju, postavljaju šatre po dvorištima ili čak u kafiće ugrađuju pokretne krovove!

Rugaju se merama

- Otišao sam na proslavu rođendana u jedan beogradski klub. Rečeno nam je da ćemo biti u bašti kluba s pokretnim krovom. Kada sam došao, šokirao sam se videvši da nema nikakve bašte jer je krov zatvoren, a klub krcat mladim ljudima koji su bili zbijeni, a između njih se tiskali konobari i muzičari iz benda. Nikakve distance nije bilo, ljudi bez maske, pevaju, muzika trešti, a svi prozori i krov zatvoreni - priča za Kurir razočarani gost Marko Ž. i dodaje:

- Pretpostavljam da je taj pokretni krov alibi vlasniku kafića da ugosti više od 30 ljudi, a ako naiđe inspekcija, samo otvori krov i kaže da ima baštu. Zbog ovoga će Infektivna klinika uskoro biti puna - zaključuje Marko.

Podsetimo, na Kupusijadi koju su samoinicijativno organizovale lokalne kafedžije uprkos zabrani, u centru Mrčajevaca na javnoj površini postavljene su šatre, ispod kojih je prodefilovalo na stotine ljudi, gosti su bili zbijeni za stolovima i po desetoro bez maski, o čemu je Kurir već pisao. Naši čitaoci širom Srbije javljaju da se žurke, proslave, rođendani, svadbe i slave prave uz prisustvo velikog broja ljudi koji ne nose maske i u dvorištima privatnih kuća, gde niče šator do šatora.

Epidemiolog Radmilo Petrović nema dilemu da kazne za nepoštovanje mera hitno treba pooštriti jer, kako kaže, naš narod se pokazao neodgovornim i takvo ponašanje treba zaustaviti.

- Ugostitelji gledaju da zarade, nedisciplinovaniji su nego obični građani, briga njih za koronu i to što neko zbog toga može da umre, gledaju lični interes. Krizni štab treba da pooštri mere i verujem da će ih pooštriti - upozorava epidemiolog i dodaje:

- Sankcije su jedini lek, jer Srbina na nešto možeš da nateraš samo ako ga udariš po džepu. Čemu propisi, ako nema kažnjavanja, ljudi neće da usvoje preporuku i molbu - ističe dr Petrović.

Ni ovo ne pomaže

Kazne do dva miliona dinara

Prema odluci kriznog štaba, predviđeno je da ugostiteljski objekti koji nemaju baštu rade do 21 sat, a oni koji je imaju do jedan sat iza ponoći. U zatvorenom nije dozvoljeno okupljanje više od 30 osoba, dok ih na otvorenom može biti više, uz obaveznu distancu od najmanje 1,5 metara, odnosno da se za svako lice obezbedi prostor od četiri kvadrata. Prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, za kršenje epidemioloških mera pravnim licima je zaprećena kazna od 50.000 do čak dva miliona dinara.