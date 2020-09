DRVA I GAS TRI PUTA JEFTINIJI OD GREJANJA NA STRUJU: Evo kako najjeftinije da pregurate grejnu sezonu

Da pregurate grejnu sezonu cepanicama, trebaće vam bar 37.000 dinara, a za napajanje kotlova ili lož-ulje i do paprenih 140.000

Dolazak septembra za mnoge građane znači i pripremanje za grejnu sezonu, a prema istraživanju Kurira, ceh za uživanje u toplom porodičnom domu neće biti mali. Najjeftinije će proći sugrađani koji se greju na prirodni gas, koji će za zagrevanje stana od 60 kvadrata izdvojiti oko 35.000 dinara, potom oni koji se greju na drva, koji će za to platiti od 37.000 dinara, dok bi grejanje na struju moglo da izbije iz džepa 133.000 dinara, odnosno oko 1.000 evra.

Saša Petrović, vlasnik jedne od firmi koja se bavi prodajom ogrevnog drveta, peleta i uglja, kaže da se cene ovih energenata nisu mnogo menjale u odnosu na prethodne godine.

foto: Kurir

Kvalitet zida cenu

- Što se drveta tiče, radimo bukvu, hrast i cer i kod nas se cene razlikuju u zavisnosti od toga da li se uzima drvo sa sečom, bez seče ili se uzimaju već iscepana drva. Cena bez seče je 6.000 dinara, dok su iscepana 6.700 dinara po metru kubnom. Do 10 kilometara se ne naplaćuje prevoz - kaže Petrović i dodaje da su drva najjeftiniji vid grejanja, ali da ko ima novca, pređe na pelet.

Drvo se preko oglasa može naći i jeftinije, po ceni od 4.000 dinara po kubiku, ali je kvalitet tog drva upitan, a na stovarištima cena ide čak do 7.500 dinara sa cepanjem.

Što se uglja tiče, na visinu cene, pored kvaliteta i njegove kalorijske vrednosti, utiče i udaljenost od rudnika iz koga se doprema. Tako, tona sušenog vreoca ide od 13.500 do 15.000 dinara, a ugalj iz Banovića je od 14.000 do 16.000 dinara. Najskuplji je ruski kameni, čija je cena od 20.000 do 24.000 dinara.

foto: Shutterstock

Šta manje zagađuje

- U poslednjih nekoliko godina sve više se koristi pelet, a sve manje ugalj. Sa peletom je lakše raditi, čistiji je, manje zagađuje i prlja, a cena je slična. Kod nas pelet košta od 21.500 do 23.000 dinara po toni, a ljudi obično naručuju od tri do pet tona. Pelet u predsezoni uvek bude jeftiniji za desetak evra po toni nego u sezoni, pa se više isplati uzimati ga nešto ranije - priča Petrović.

U odnosu na početak prošle grejne sezone cena gasa se nije menjala,dok je struja u decembru poskupela 3,9 odsto.

SAVETI ZA UŠTEDU Stavite izolaciju na stan ili kuću

Zamenite prozore koji ne dihtuju

Ako kupujete novu peć ili kotao, izaberite one koji su energetski najefikasniji

Plaćajte račune na vreme i obezbedite popuste

Kurir.rs/ Ružica Kantar Foto: Shutterstock

Kurir