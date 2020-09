MINISTAR VULIN: Na vežbi će biti prikazana srpska sila koja nije viđena od vremena JNA

Ministar odbrane Aleksandar Vulin najavio je danas predstojeću vežbu u prvoj polovini oktobra.

- Na velikoj vežbi u oktobru prikazaćemo nultu seriju PASARS-a kako pogađa ciljeve u vazduhu i „Pancir“ koji je svetski priznat sistem i koji je verovatno najbolji protivvazduhoplovni sistem na kratkom dometu, a koji je pokazao da može da gađa i po zemlji, tako da ne bi bilo pametno igrati se sa Vojskom Srbije - rekao je Vulin za TV Pink.

On je naglasio da je srpski narod miroljubiv i da nije za ratove.

- Nećemo nikoga da diramo, ali nemojte se igrati sa nama, nije to pametno - poručio je ministar Vulin. Prema njegovim rečima, velika vežba će biti održana na Pešteru. - Sve što leti mora i da gađa. To je maksima i videćete prvi put sve helikoptere naoružane, sve migove naoružane, biće svi orlovi i galebovi naoružani, naš PVO će biti naoružan. Videćete jednu silu, jednu srpsku silu koju niste mogli da vidite od vremena JNA i baš smo ponosni na to - zaključio je ministar odbrane.

(Kurir.rs)

Kurir