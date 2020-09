IGNORISALI SIMPTOME: Vratio se iz Crne Gore i dete vodio u vrtić iako je imao temperaturu, a sad i koronu

Pod nadzorom je svih 15.000 ljudi koji su se vratili s letovanja iz zemalja koje su kovid rizične - Crna Gora, Hrvatska i BiH, a među kojima ima i pozitivnih na kovid 19, upozorio je juče epidemiolog Predrag Kon i najavio da će nadzor biti i za naše ljude koji žive i rade u inostranstvu kad počnu da dolaze za slave i Novu godinu. Ali i mimo toga, jedan otac je nekoliko dana dovodio dete u vrtić "Oblačak" na Zvezdari u Beogradu iako je imao temperaturu, pa se ispostavilo da je zaražen. Porodica je došla s letovanja iz Crne Gore.

Beogradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak naveo je da je otac s povišenom temperaturom i tegobama nekoliko dana dovodio dete u vrtić, nakon čega mu je tokom vikenda i potvrđena korona.

- Dete nema nikakve simptome, ali čim je u kući neko dobio simptome, roditelji su morali odmah da povuku dete iz vrtića. Takvo ponašanje je neprihvatljivo i neodgovorno - istakao je Gak i dodao da se porodica 13. septembra vratila iz Crne Gore s odmora, da je otac već 14. septembra imao povišenu temperaturu i malaksalost, ali da su dete sve do 18. septembra oba roditelja naizmenično dovodila u kolektiv.

On je rekao da nijedno dete nema simptome korone, ali da je ovaj primer pokazatelj da, bez odgovornosti svih, nije moguće izboriti se s epidemijom. Kon je kazao da imamo importovane slučajeve i da nam virus stalno pokazuje da je tu.

- Ogroman problem su veselja. Nepristojno je ljudima reći da ne slave slave, ali da će se naći način da se i tu sprovede nadzor. Problem će biti oko Nove godine. Tada će biti dolazak ljudi kao pred Vaskrs. Za naše ljude koji žive i rade u inostranstvu, a koji budu u većem broju počeli da dolaze u Srbiju za vreme slava, biće uveden poseban zdravstveni nadzor - rekao je Kon za TV Prva. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek istakao je za Kurir da su juče na Infektivnom odeljenju bolnice u Novom Pazaru bila samo tri kovid pacijenta, koji su tu odranije, ali da zbog velikog broja povratnika iz inostranstva očekuje povećanje broja zaraženih.

- U poslednja tri dana 154 osobe su testirane, od čega su tri pozitivne, i to dve iz Novog Pazara, koji su se vratile s letovanja iz Crne Gore, i jedna iz Tutina, koja je došla iz Albanije. Bojimo se da se to ne prelije i na ostale građane, na njihove porodice, a potom i šire. Pratimo sve kontakte zaraženih. Razumemo da ljudima treba odmor, ali sve to može da pokvari solidnu epidemiološku situaciju. Slave, svadbe, pa i Nova godina, kao i sezona gripa, mogu dodatno pogoršati situaciju - ocenio je Đerlek.

Imunolog Srđa Janković izjavio je da će korona potrajati i da je ideja da se omoguće sve životne aktivnosti, uz kontrolu i držanje rizika na minimumu. - Kada ljudi dolaze s područja u kom je visoka aktivnost virusa, onda je uputno da budu praćeni, da bismo imali podatke, da bi epidemiolozi mogli da reaguju na vreme kako bi se kontakti, ako se otkrije da je neko zaražen, mogli takođe pratiti na vreme, da bi se sprečilo da ta iskra preraste u požar - ukazao je Janković.

Edita Stokić U KCV nema zaraženih povratnika Direktorka Kliničkog centra Vojvodine (KCV) prof. dr Edita Stokić kaže za Kurir da se tu leči 16 kovid pacijenata, od kojih su dva na respiratoru: - U KCV nema hospitalizovanih kovid pozitivnih pacijenata koji su se vratili iz inostranstva. U ovom periodu ne smemo da popustimo s disciplinom, već da ličnom odgovornošću uspemo u borbi protiv širenja kovida 19. Ukoliko postoji sumnja na kovid 19, apelujemo na građane koji se vraćaju iz inostranstva da se jave u kovid ambulantu kako bi se otklonila svaka sumnja. Ukoliko sumnje nema, stanje treba pratiti narednih deset dana i odjaviti se s nadzora ukoliko situacija bude u redu.

Dnevni bilans korone Samo 30 zaraženih U Srbiji je u poslednja 24 sata testirano 5.278 osoba, od kojih je pozitivno 30. Preminule su dve osobe. Na respiratorima su 23 pacijenta.

Atinski list tvrdi Korona i na Hilandaru Grupa stručnjaka Organizacije Grčke za javno zdravlje ide na Svetu goru pošto se strahuje od širenja virusa posle osam potvrđenih slučajeva u manastiru Agios Pavlos. Najmanje jedan slučaj je u manastiru Hilandar, a još jedan u Lakoskitiju, preneo je list Katimerini.

