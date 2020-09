KO SU ŠOLAKOVI LJUDI Mediji Junajted grupe vrše žestok pritisak na Savet da donese što nepovoljniji izveštaj o Telekomu

Mediji u vlasništvu Junajted grupe Dragana Šolaka krenuli su da sve žešće pritiskaju Savet za borbu protiv korupcije da donese negativan izveštaj o poslovanju Telekoma Srbija, čime bi obezbedili alibi i pokriće za prljavu kampanju koju mesecima vode protiv Telekoma, ali i Kurira i Vajerles medije.

Iako izveštaji Saveta nisu obavezujući, mediji Junajted grupe - pre svega N1 i Nova S - svojski se trude da on bude usvojen kao da je reč o svetom pismu, a iza svega zapravo stoji njihov pokušaj da opravdaju svoje napade na Telekom, kao i svoje neprofesionalno izveštavanje o radu ove domaće kompanije. Zato se ovde postavlja pitanje da li će Savet uspeti da odoli ovim pritiscima ili će im podleći. Takođe, pitanje je i ko će da odgovara i koga treba tužiti za štetu nanetu pomenutnim kompanijama ukoliko izveštaj ne bude onakav kakvog ga najavljuju u medijima Junajted grupe.

Unakrsna paljba

Telekom, kao najveća domaća telekomunikaciona kompanija, ovih dana se našao usred unakrsne paljbe Šolakovih televizija N1 i Nova S i njihovih portala, a u tom poslu im svesrdno pomaže mali broj sagovornika, među kojima je gotovo uvek članica Saveta za borbu protiv korupcije Jelisaveta Vasilić. Za nju se, inače, otvoreno sumnja da je u sukobu interesa, s obzirom na činjenicu da njena ćerka radi na televiziji Nova S. Nakon neuspelog pokušaja da kroz Savet provuče svoj izveštaj o poslovanju Telekoma, Vasilićeva je sada sastavila svoje lično mišljenje o saradnji Telekoma i kompanije Vajerles medija. Upregnuta je medijska mašinerija Junajted grupe kako bi se ovo njeno mišljenje nasilno pretvorilo u zvaničan stav celog Saveta, što je u najmanju ruku neprimereno.

Isturajući svoje interese u prvi plan, Junajted grupa u medijskoj kampanji protiv konkurencije izvrće i maskira činjenice, pa čak ugovor između Telekoma i Vajerles medije uporno naziva „fiktivnim“. N1 i Nova S namerno prećutkuju kriminal svojih saučesnika i saradnika, pa javnost uskraćuju za krucijalnu informaciju: objavljeni elementi ugovora između Telekoma i Vajerles medije su na nezakonit način pribavljeni, odnosno - ugovor je praktično ukraden! Junajted grupa je na ovaj način pogazila osnovne principe poslovne kulture i nezakonito obznanila celoj javnosti poslovnu strategiju i tržišno osetljive informacije o konkurenciji.

Čiste teren

Smišljenim napadima na Telekom i etiketiranjem da sklapa „fiktivne“ ugovore s Vajerles medijom, mediji Junajted grupe grubo urušavaju ugled i profesionalnu reputaciju ovih kompanija, a za svoje gazde - pod parolom brige za javni interes i pod zastavom profesionalnog i slobodnog novinarstva - čiste teren kako bi političko-poslovno savezništvo Šolaka i Đilasa bilo što isplativije.

Advokati Nemanja Govedarica i Dejan Dobrosavljević mišljenja su da se ovaj ugovor nikako ne može nazivati fiktivnim ukoliko reguliše prava i obaveze dve strane koje su ga potpisale.

- Obično se fiktivnim ugovorima želi nešto zamaskirati ili prikriti određene činjenice. Međutim, ako je reč o ugovornom odnosu dve strane, u kojem su definisane međusobne obaveze i prava, pa i uslovi raskidanja, ukoliko se ne ispoštuje ugovoreno, nema razloga nazivati to fiktivnim ugovorom - objašnjava Govedarica.

Njegov kolega Dejan Dobrosavljević, inače bivši sudija, smatra da je reč o uobičajenom ugovoru između dve kompanije.

- U pitanju je klasičan poslovni ugovor, kakav se sklapa između kompanija u celom svetu, nejasno mi je zašto bi ga neko nazivao fiktivnim - kaže Dobrosavljević.

Uprkos činjenicama da na ugovoru stoje potpisi oba ugovarača i da on sadrži fer i balansiran dogovor u korist obe ugovorne strane, Šolakovi mediji uporno podmeću svoju „istinu“.

Đilasov advokat

Indikativno je da je glavni akter većine televizijskih priloga na N1 i Novoj S Vladimir Todorić, advokat lidera SSP Dragana Đilasa. Ekonomski, finansijski i pravni stručnjaci ne vide nikakav problem u ovom aranžmanu, a jedini koji napada ugovore pomenute domaće kompanije je Todorić. Energija koju Todorić ulaže da odbrani interese Junajted grupu i dezavuiše poslovne podvige Telekoma dodatno podupire stvarno stanje stvari - da su Šolak i Đilas ne samo u političkom već su i u unosnom poslovnom aranžmanu, koji je bio u fokusu Kurirovog opsežnog istraživanja u prethodnom periodu. Pokazali smo na koji se način gotovo čitav Đilasov biznis premestio u Šolakove ruke. Sve ove biznis mahinacije urađene su na potpuno netransparentan način, provučene su kroz zamršenu šemu povezanih firmi i lica u ofšor zonama, zamaskirane su paravan firmama... sve sa ciljem da se zamaskira interesno-poslovna veza ovog dvojca.

Biće zanimljivo videti koliko će mišljenje Saveta o ovom slučaju ličiti na mišljenja koja je Todorić iznosio u prethodnom periodu.

SPORNI ISTUPI U MEDIJIMA

Da li će Vasilićeva snositi posledice?

foto: Medija Centar Beograd

Za svoju kampanju protiv Telekoma Junajted grupa po pravilu koristi iste pojedince, i to one koji su spremni da brane Šolakove interese u ime institucije u kojoj rade. Tako je Jelisaveta Vasilić pokušala da nedovršeni izveštaj o poslovanju Telekoma progura kao osnov za kritikovanje ove domaće kompanije u medijima Junajted grupe. Kurir je već pisao da Savet nije usvojio taj izveštaj, jer četiri člana ovog tela nisu glasala „za“. Zbog toga je izveštaj vraćen na doradu, ali to nije sprečilo Vasilićevu da nastavi s upornim pljuvanjem po Telekomu. Mediji Junajted grupe već godinu dana koriste Vasilićevu kako bi dezavuisali Telekom. Njeno pojavljivanje u medijima ne bi bilo upitno da se ona potpisuje kao bivši sudija, što i jeste, ali je veoma sporno što uporno istupa kao članica Saveta, iako to telo nije zauzelo nikakav stav o pitanju rada Telekoma. Takođe, postavlja se pitanje kakve će posledice snositi Vasilićeva ako Savet u izveštaju koji će doneti ne zauzme mišljenje kao što je njeno.