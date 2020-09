DANAS SE SPREMITE ZA PLJUSKOVE I GRMLJAVINU! Ništa bolje neće biti ni do kraja sedmice

U Srbiji će jutro biti sveže, pre podne pretežno sunčano, od sredine dana postepeno povećanje oblačnosti koje će u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima usloviti mestimično kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Vetar umeren jugoistočni, u Pomoravlju i donjem Podunavlju povremeno jak, a u južnom Banatu i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 4 do 17, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, posle podne postepeno povećanje oblačnosti, ali će se zadržati suvo. Vetar umeren, povremeno i jak, jugoistočni. Najniža temperatura oko 17, najviša oko 29 stepeni. Od srede do petka biće promenljivo oblačno i toplo, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom u centralnim, zapadnim i južnim krajevima. U sredu pre podne u košavskom području jak jugoistočni vetar, posle podne u slabljenju. Do petka najviša temperatura od 27 do 30 stepeni. Od subote pretežno oblačno i hladnije, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Kurir.rs/Tanjug

