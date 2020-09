RADOVI POČINJU DO KRAJA GODINE Auto-put Niš-Merdare-Priština pa tako do luke Drač! Evo kuda će prolaziti

Delegacija Međunarodne razvojne finansijske korporacije DFC stigla je u Beograd, a jedna od ključnih tačaka pregovora sa Srbijom biće izgradnja "auto-puta mira" koji povezuje Niš i Prištinu.

Radovi bi trebalo da počnu do kraja godine, a prvo je u planu izgradnja trase Niš - Merdare, duge 77 kilometara. Početak radova se odnosi na deo auto-puta od Niša do Pločnika, dužine 33 kilometra i za to je, kako je više puta rečeno u vladi, potrebno dve i po godine i 250 miliona evra.

Procenjena vrednost druge trase ovog auto-puta od Pločnika do Merdara od 44 kilometra iznosi oko 570 miliona.

Auto-put Niš-Merdare-Priština omogućiće Srbiji izlazak na albansku luku Drač na Jadranskom moru.

Takođe će povezati oko pola miliona građana Srbije koji žive u Pirotskom, Nišavskom i Topličkom okrugu. Put od Prištine preko Tirane do Drača i Jadranskog mora već je izgrađen.

To bi praktično bio još jedan autoput koju bi Srbiju direktno povezao s morem. Završetkom južnog i istočnog kraka Koridora 10 turisti iz Srbije do Grčke i Bugarske već sada ne silaze sa autoputa, a sa otvaranjem deonice Koridora 11 od Surčina do Obrenovca, na raspolaganju imaju i auto put Miloš Veliki sve od Surčina do Čačka, što je pravac ka crnogroskom primorju.

Ministarka Zorana MIhajlović kaže da će u sredu DFC-om razgovarati o povezivanju sa Prištinom na ukupno četiri putna pravca u dužini od 267 kilometara.

"To su izgradnja autoputa Niš - Merdare - Priština, dugog 100 kilometara, izgradnja autoputa Bujanovac - Končulj - Gnjilane - Štrpce od 78 kilometara, zatim brza saobraćajnica Raška - Jarinje - Kosovska Mitrovica na 61 kilometar, kao i rehabilitacija puta Ribariće - Brnjak - Zubin Potok u dužini od 28 kilometara", ocenila je Mihajlović.

Mihajlović ističe da će u fokusu biti nastavak finansiranja autoputa od Niša do Merdara i Prištine, za šta treba obezbediti još više od 750 miliona evra.

Podsetimo, direktor američkog DFC Adam Boehler i predsednica Izvozno-uvozne banke (EXIM) Kimberli Rid potpisali su 15. septembra pisma o namerama dve stane za pomoć u finansiranju izgradnje auto-puta mira, koji je dugo bio ključni deo razgovora o normalizaciji odnosa.

Dve strane su prethodno, u januaru 2020, uz posredstvo Ričarda Grenela (specijalnog izaslanika za dijalog Srbije i Kosova američkog predsednika) potpisale pisma o namerama o obnovi aviosaobraćaja i razvoju drumskog i železničkog saobraćaja.

"Nije se ovo desilo odjednom. O izgradnji autoputa od Niša do Prištine govorili smo i ranije. Naša zemlja je pokazala da je otvorena i da nam je prioritet povezivanje sa regionom. Američka razvojna agencija ima mogućnost investiranja van SAD u iznosu od 60 milijardi dolara i mi treba da iz toga izvučemo ono najvažnije za nas, a to je da gradimo infrastrukturu"“, rekla je resorna ministarka Zorana Mihajlović.

Vrednost tih investicija iznosi 3,7 milijardi evra, a sa brzom prugom Beograd-Niš investicije će preći 5,5 milijardi evra.

Dosadašnje američke investicije u Srbiji iznose milijardu dolara i zahvaljujući njima je zaposleno više od 20.000 ljudi.

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež kazao je da će otvaranje kancelarije DFC u Srbiji doneti vidljive i konkretne koristi i za ekonomiju celog regiona – kroz jeftine kredite malim i srednjim preduzećima, finansiranje infrastrukturnih i podršku investicionim projektima privatnog sektora – od energetike, preko prehrambene industrije i logistike do visokih tehnologija.

Ulažu i u energetiku, zdravstvo, podržavaju male biznise

Kako se navodi na zvaničnom sajtu DFC (U.S. International Development Finance Corporation), ova organizacija je zapravo američka razvojna banka. DFC sarađuje sa privatnim sektorom i finansira rešenja za najveće izazove sa kojima se zemlje u razvoju suočavaju danas.

Ulažu u različe sektore, poput energetike, zdravstva, ključne infrastrukture i tehnologije. DFC takođe omogućava finansiranje za male biznise i žene preduzetnice, kako bi kreirali nova radna mesta na rastućim tržištima.

Američka institucija daje direktne pozajmice i garancije malim i srednjim preduzećima, podržava tehnički razvoj, a pruža podršku i investicionim fondovima. Učestvuje u projektima u skoro 100 zemalja širom sveta.

