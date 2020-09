SADEJSTVO 2020 Vulin: Posle 20 godina naši migovi ispaljuju rakete vazduh-zemlja

BEOGRAD - Ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović obišli su danas pripadnike Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane koji u rejonu Vojnog kompleksa „Pasuljanske livade“ realizuju gađanja iz vazduhoplova Vojske Srbije sa ciljem priprema za združenu taktičku vežbu sa bojevim gađanjem „Sadejstvo 2020“, koja će biti održana u oktobru na Pešteru. - Zahvaljujući ličnom doprinosu i ogromnoj upornosti vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, naše Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana spaseno je od nestajanja i propadanja i unapređeno do visina da možemo da se nosimo sa bilo kojom zemljom u okruženju, sa bilo kim ko može da kaže da ima svoje vazduhoplovstvo – rekao je ministar Vulin, dodavši da je iskreno ponosan na sve pripadnike našeg vazduhoplovstva.

foto: Ministarstvo odbrane

Ministar odbrane ističe da su danas, nakon više od 20 godina, prvi put naši MiG-ovi ispalili raketu vazduh-zemlja i da posle više decenija vojni piloti imaju priliku da realizuju bojevo gađanje. - Decenije su prošle, čitava jedna generacija pilota nikada nije imala bojevo gađanje. Danas je to potpuno normalno. Danas to radimo redovno, obučavamo naše pilote na način na koji to rade i najveće i najsavremenije vojske na svetu. Mi se pripremamo za veliku vežbu „Sadejstvo 2020“, koja će biti održana na Pešteru u oktobru i tu ćemo pokazati sve ono što smo usvojili, sve novo. Tu ćemo pokazati jednu novu Vojsku Srbije koja je u stanju da ispuni baš svaki zadatak – najavio je ministar Vulin. Komandant 204. vazduhoplovne brigade pukovnik Brane Krnjajić objašnjava da su danas izvedena bojeva dejstva avijacije avionima MiG-29, G-4 i Orao po ciljevima na zemlji.

foto: Ministarstvo odbrane

- Avioni MiG-29 dejstvovali su raketama S-8 prvi put na ovom poligonu. Ranije se nisu uvežbavali ti manevri. Takođe, avion G-4 učestvovao je sa osposobljenim posadama u dejstvu raketama S-5, po zemaljskim ciljevima, a avion Orao dejstvovao je sa bombama FAB 250 kg. Sa ovim gađanjem danas, praktično smo potvrdili da je avijacija spremna za sledeću fazu uvežbavanja koja će početi iduće nedelje u sklopu završnih priprema za vežbu „Sadejstvo 2020“ – rekao je pukovnik Krnjajić, istakavši da su današnja bojeva dejstva izvršena vrlo uspešno, sa odličnim rezultatima. Današnjim pripremama za vežbu „Sadejstvo 2020“ prisustvovali su pomoćnik ministra za materijalne resurse dr Nenad Miloradović, komandant RV i PVO general-major Duško Žarković, zamenik komandanta RV i PVO brigadni general Željko Bilić, zamenik komandanta Kopnene vojske brigadni general Vladeta Baltić, načelnik Uprave za razvoj i opremanje Generalštaba Vojske Srbije brigadni general Milan Popović i komandant 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva brigadni general Tiosav Janković.

