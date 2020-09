VEČERAS NAS OČEKUJU PLJUSKOVI: RHMZ upozorava na nevreme i padavine, a pravi kijamet nas čeka za vikend

Na jugozapadu Srbije, na jugu Banata i Šumadije, kao i u zapadnom Sremu i Bačkoj danas do 17.05 sati ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, najavljuje Republički hidrometeorološki zavod. Prema najavi, u toku noći od petka ka suboti, ali i u subotu i nedelju očekuje se jače naoblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature za 10 do 15 stepeni.

Ilustracija foto: Beta/ Miloš Miškov

Pred nama su još tri letnja dana, navodi na svom Fejsbuk profilu meteorolog Weather2Umbrella, Đorđe Đurić. Vikend nam donosi snažan ciklon i pravo jesenje vreme.

- Danas toplo, ali posle podne i uveče posle dužeg vremena očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom i to u većem delu Srbije. Maksimalna temperatura danas do 29-30°C - navodi on.

Tokom četvrtka i petka iznad Atlantika će se nalaziti snažni cikloni, koji će se premeštati preko severa i zapada Evrope. Istovremeno, iznad istočne Evrope i Rusije očekuje se anticiklon.

foto: Printscreen

- U Srbiji tokom četvrtka pretežno sunčano i toplo. Temperatura do 29°C, u Beogradu do 28°C. Ciklonska aktivnost sa zapada Evrope i hladni front pri prelasku preko Alpa, stvoriće sekundarni ciklon iznad severa Italije. Srbija će u petak nalaziti u prednjem delu ovog ciklona i preovladavaće snažna južna strujanja. Maksimalna temperatura biće do 31°C. Ujedno, očekuje se i naoblačenje, ali će biti suvo i sparno.

Ovaj ciklon nastaviće put preko severnog Jadrana ka našem području i tokom subote će dodatno da ojača i premeštaće se svojim centrom preko Panonske nizije. Očekuje se drastičan pad vazdušnog pritiska, a vrednost u centru ciklona biće 992 mb.

Ilustracija foto: Beta/Dragan Gojić

Osetniji pad temperature za vikend

- Ovaj ciklon doneće Srbiji tokom vikenda oblačno i vetrovito vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Očekuje se da padne od 10 do 30 mm kiše po kvadratnom metru, lokalno i preko 40 mm. U subotu u prvom delu dana, Srbija će i dalje biti u prednjem delu ciklona i u sistemu jakog južnog strujanja, a od podneva se očekuje prodor hladnog fronta i prelazak centra ciklona, pa će vetar biti u skretanju na severozapadni. Očekuje se osetniji pad temperature, pa će nakon jutarnjih i prepodnevnih 18 do 24°C, posle podne i uveče temperature biti oko 15°C - navodi Đurić.

U nedelju će u Srbiji biti veoma sveže, uz maksimalne temperature od 15 do 20°C, u Beogradu do jesenjih 16°C. Očekuje se severozapadni vetar, a udaljavanjem centra ciklona, očekuje se porast vazdušnog pritiska.

Početkom sledeće sedmice biće promenljivo oblačno i sveže, ponegde sa slabom kišom. Potom se očekuje postepena stabilizacija vremena i porast temperatura.

Ilustracija foto: Shutterstock

Kad da očekujemo Miholjsko leto?

Početak oktobra doneće toplije vreme, a oko 3-4. oktobra započelo bi Miholjsko leto, uz temperature oko i preko 25°C, a maksimalne vrednosti dostizale bi i 28°C.

Inače, prošlogodišnji oktobar bio je ekstremno topao, uz temperature do kraja meseca do 28-29°C. Taj oktobar imao je više sunčanih sati i broj dana sa temperaturama iznad 25°C nego maj, podseća Đorđe Đurić.

(Kurir.rs/Telegraf)

Kurir