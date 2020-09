LONČAR SA PREDSTAVNICIMA UDRUŽENJA UJEDINJENI PROTIV KOVIDA: Dajte konkretne predloge, ovo je zajednička BORBA!

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar sastao se danas sa predstavnicima udruženja "Ujedinjeni protiv kovida". Sastanak je trajao duže od sat i po, a predstavnici udruženja "Ujedinjeni protiv kovida" ocenili su ga kao kostruktivan.

- Prva stavka je pritisak na kolege zbog kojih smo ovo sve organizovali. Dogovor je da mi naše članove, potpisnike apela, navedemo njihova imena i dođemo na razgovor sa njima da bi redefinisali tu situaciju i vidimo da li je neko od naših članova i ko smenjen i zbog čega. Što se tiče doktorke Lejle Ćeranić, ona ima poziciju načelnika odeljenja. Ako želi da bude načelnik ne može da bude smenjena - kazao je predstavnik Udruženja Vuk Vučić. Prema njegovim rečima, insistirali su da se institucije uključe u rad Kriznog štaba. - Ministar nam je obećao da da će lično pozvati te ljude koje mi predložimo - naveo je Vučić. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar istakao je da kada razgovaraju lekari sa lekarima može da se nađe zajednički jezik. - Ono što smo dogovorili da napravimo zajedničku saradnju. Srbija ima te rezultate koji su jedni od najboljih u Evropi i regionu. Moramo mnogo toga da uradimo zajednički da bi ti rezultati ostali. Bilo je pitanja koja su postavljena za ljude za koje se misli da su smenjeni sa nekih mesta zato to su nešto potpisali - naveo je Lončar. Ističe da ono iza čega stoji ova država je da ni u jednom momentu neće biti revanšizma. - Neophodno je da dobijemo adekvatne podatke. Dogovorili smo se da podatke donesu za sve one koji misle da su smenjeni zato što su nešto potpisali i da uradimo analizu i da vidimo da li je to tačno ili nije tačno - kazao je Lončar. Svima je, navodi, zajednički cilj da se utvrdi istina i okolnosti, jer medicina je, dodaje, takav živ organizam gde mora da dođe do promena. Kada je reč o zapošljavanju mladih lekara koji su bili zaposleni tokom vanrednog stanja, Lončar napominje da je to kucanje na otvorena vrata. - Nama takvi, mladi lekari trebaju. Tu je ispao nesporazum da li ti mladi lekari mogu da dobiju specijalizaciju koju žele, što nekada nije moguće da svi dobiju ono što žele. Ali, obavezali smo se da ćemo ispitati to i maksimalno pomoći oko toga - rekao je Lončar. Mišljenje Udruženja je, ukazuje, da bi neki ljudi mogli da se uključe u Krizni štab. - Dajte konkretne predloge, lično ću pozvati te insititucije, da li su predlozi da pooštrimo mere ili smanjimo, jer i mi ćemo znati da što bolje izanaliziramo. Ovo je zajednička borba koju nismo završili, možemo da imamo mnogo goru situaciju za par nedelja ako se opustimo i ja se nadam da može da se napravi saradnja. Dogovorili smo da se viđamo jednom mesečno i da funkcionišemo na principu činjenica i da ih tako rešavamo - istakao je ministar Lončar. Dodaje da je analizirana kompletnu situacija u Novom Pazaru i u Kliničkom centru Zvezdara. - Direktori su moja odgovornost i izbor, preuzeo sam da ću preuzeti dodatne mere ispitivanja, izaći ćemo sa svim činjenicama. Posebno je kompleksna situacija u Novom Pazaru. Najbitnije za građane je da će građani u Novom Pazaru i KBC Zvezdara da dobiju najbolju moguću uslugu - kazao je Lončar. Udruženje "Ujedinjeni protiv kovida" neće održati protest 26. septembra zbog konstruktivnog razgovora i celokupne epidemiološke situacije u zemlji.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir