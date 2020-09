POOŠTRITI KONTROLU! Dr Kon o školama, sistemu nadzora i samoizolaciji: Sumnjivih 36 slučajeva ima OVE simptome

U pet srednjih škola u Beogradu prijavljena je pojava korona virusa, a kupno su zahvaćene 24 škole.

Rekli bi da je to veliki broj, ali bitno je da se razume da su to pojedinačni slučajevi koji su odmah zatvoreni, deca su izolovana i sprečen je dalji prenos virusa – rekao je danas epidemiolog dr Predrag Kon.

On je istakao da sistem nadzora za povratnike iz rizičnih područja dobro funkcioniše.

- Sistem je nešto što se prvi put primenjuje i pokazalo se da fukncioniše što je najvažnije. Dnevno imamo oko četiri, pet hiljada prijava. U ovom trenutku je oko 30.000 prijavjeno do sada. Na 700 onih koji prođu granicu jedan jeste sumnjiv i treba da se testira, ali to nije mali broj. Kada imamo 1 na 1000 to smatramo vanrednom epidemiološkom situacijom. Nadzor nam služi da sprečimo dalje prenošenje - rekao je epidemiolog dr Kon.

Sumnjivih 36 slučajeva ima simptome povišene temperature, tegobe kašlja, a neki su imali i gubitak čula. Njihovo stanje biće praćeno i u narednom period.

foto: Zorana Jevtić

Doktro Kon je rekao i da svi oni koji su bili u rizičnom kontaktu idu u samoizolaciju. - I sada kada otkrivamo pozitivne slučajeve svi koji su bili u kontaktu idu u samoizolaciju. Osim ukoliko su nosili maske i bili zaštićeni. Neće se pooštravati mere, trebalo bi po mom mišljenju pooštriti kontrolu sprovođenja mera. Bitno je da produžimo ovako, da nam oktobar bude ovako prihvatljiv da bi se izvakcinisali protiv gripa – naglasio je dr Kon. Vakcinacija protiv gripa treba da počne 1. oktobra, kapaciteti su duplirani, a biće i dodatnih rezervi. - Broj ljudi koji bi trebalo da budu vakcinisani je blizu dva miliona. Nabavljeno je 347 hiljada, „Torlak“ ima da isporuči najpre 150 hiljada, pa još 100, te ćemo ukupno imati oko 700 hiljada vakcina što je duplo više nego što se može očekivati – rekao je epidemiolog.

On je rekao da je za useljenje studenata u domove sve spremno.

- Oni se useljavaju sada i krajem oktobra, to je jako oštar sistem filtriranja napravljen je tako da ne mogu da uđu u dom pre pregleda i odluke da li treba da se testiraju ili ne, posebno oni koji dolaze iz rizičnih područja. Obezbeđeno je i gde će biti smešteni ukoliko su inficirani – objasnio je dr Kon.

Prokomentarisao je i situaciju u regionu i rekao da se „njima dešava ono što i nama u julu“.

- Oni su imali duže održavanje mera, kada se to popustilo povećan je broj. Očigledno je potrebno vreme da virus dobije zamah da se ispoljava brojkama. Sve zavisi isključivo od našeg ponašanja. Import ne možemo da sprečimo ali možemo da napravimo sistem da se spreči dalje širenje, kao što smo napravili – zaključio je dr Kon.

Kurir.rs/RTS

Kurir