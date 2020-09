KRIZNI ŠTAB Dr Darija: Srbija ima samo 14 obolelih na 100.000, trenutno smo među zemljama s najmanjim rizikom obolevanja

BEOGRAD - Članovi Kriznog štaba danas se obraćaju javnosti u 15 časova sa najnovijim korona presekom i informacijama u vezi s virusom kovid 19.

U Srbiji je u poslednjih 24 sata na korona virus testirano je 7.422 građanina, od kojih je pozitivno 75. Nažalost, preminuo je jedan pacijent, dok je u bolnicama širom Srbije na respiratorima 22 pacijenta.

Dr Darija Kisić Tepavčević, zamenica direktorke Instituta Batut, saopštila je najnoviji presek i kazala da je se prošlog petka u 18 časova do danas do 15 sati za zdsravstveni nadzor prijavilo 32.000 građana Srbije koji su se vratili u zemllju što s letovanja što sa drugog puta u inostranstvo. Na osnovu testa samoprocene njih 45 poslato je u kovid ambulante na dalje laboratorijske analize i eventualnu lekarsku pomoć.

Član Kriznog štaba prof. Zoran Gojković rekao je da su na respiratorima trenutno 22 pacijenta. "Trenutno je hospitalizovano 276 pacijenata, a od početka epidemije umrlo je ukupno 746 osoba od posledica kovid 19", rekao je Gojković na konferenciji za medije. U KBC Dragiša MIšović na bolničkom lečenju je sedmoro dece i četiri majke.

Dr Kisić Tepavčević navela je da je u Beogradu laboratorijski potvrđeno 36 pozitivnih osoba na virus korona.

"Stabilan je broj pregleda u kovid ambulantama, ne raste, ali se i ne smanjuje. Na nedeljnom novou manji je broj hospitalizacija. Međutim, imajući u vidu epidemiološku situaciju oko nas, to može brzo da se promeni", navela je ona.

Srbija, kako je navela, spada trenutno u zemlju sa najmanjim rizikom obolevanja a to je 14 na 100.000, dok je u pojedinim evropskim zemljama 500 na 100.000. "To nije nešto što se desilo slučajno, već smo do toga došli zahvaljujući primeni opštih mera prevencije. Nadamo se da će tako da potraje, jer sada ulazimo u sezonu respiratornih infekcija", zaključila je ona.

U domovima kovidom zaraženo 47 korisnika i 14 zaposlenih

U ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih do sada je potvrđeno prisustvo kovida 19 kod 47 korisnika i 14 zaposlenih, saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ukupno je izlečeno korisnika ustanova socijalne zaštite 1.026 i ima 412 izlečenih osoba koje su zaposlene u ustanovama socijalne zaštite iznosi 412.

